光復節連假收假 國道零星壅塞估晚間10時後紓解

今天是光復節連假收假日，國道即時路況顯示，晚間6時國道零星路段壅塞，包含國1新竹系統到湖口、國3新竹系統到寶山等，交通部高速公路局預估晚間10時後才會陸續紓解。

根據國道即時路況，晚間6時左右，包含國1新竹系統到湖口、泰安服務區-后里、豐原-台中系統、高科-岡山；國3新竹系統到寶山、名間到南投服務區、南州-崁頂等路段時速都不到40公里，預估晚間10時後紓解。

高公局發布新聞稿表示，下午國道主要壅塞路段包括國1北向新竹系統至湖口、大雅系統至台中系統；國3北向高原至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯休息站至霧峰系統，其餘路段行車大致順暢。

高公局指出，截至下午5時，國道交通量為67.5百萬車公里，預估今日交通量為106百萬車公里，是平日的1.15倍。

高公局呼籲民眾開車出門時，不論駕駛、乘客都要繫妥安全帶，兒童也要依規定乘坐專用座椅並使用安全帶，行駛間應注意車前狀況、保持安全距離，以維行車安全。