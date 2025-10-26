台大兒科醫師跑光？ 院長親回應：徵年輕主治醫師培養未來接班

醫院缺工嚴峻，出走潮不斷，「急、重、難、罕」尤其明顯，而少子化導致更多醫師轉往其他科別，兒科缺人連台大也撐不住。台北市聯合醫院胸腔內科醫師蘇一峰在臉書發文，台大的科大崩壞，一口氣要徵10幾個主治醫師，包括3到4名加護病房值班用住院型主治醫師，為什麼會這麼缺人？

根據台大醫院公布的徵才資訊，兒科兒童加護病房開出3名住院型主治醫師職缺，嬰兒加護病房1名住院型主治醫師。另徵求8到10名衛福部專案型主治醫師，全部加起來共14名。台大兒童醫院院長李旺祚表示，這波徵才是為了建立台灣兒童醫療網，所以增加招募的專案型主治醫師，希望培養未來接班。

蘇一峰指出，堂堂台大醫院還要狂徵才廣告，以前都靠住院醫師升遷就夠了，而且徵才不是正式主治醫師、只是住院型的主治醫師，條件還要求一大堆，可能是因工作壓力大導致人才流失，「大家受不了全都跑光光，所以要趕快徵人。」

李旺祚澄清，一口氣徵14名醫師，並非醫師出走，而是因應今年7月規畫的兒童醫院健康台灣計畫，要建立「台灣兒童醫療網」而增加招募的醫師，編制內都還是台大醫師。而這些主治醫師可能要去其他醫院協助、教育，提高相關醫療水準與台大銜接，讓兒童可以得到更好的照顧。

李旺祚強調，台大兒醫希望能將現有的兒科轉運團隊拓展成24小時反應中心，支援全台從北部到東部、南部、離島，總共11家醫療院所，完善整個醫療網絡。所以需要額外增加「專案型主治醫師」，工作內容、聘期和薪資待遇會因專案而異，其經費來自於健康台灣計畫。

至於「住院型主治醫師」，網路上也爆出台大醫院徵值班兒科醫「時薪900元」貼文引議。李旺祚重申，900元並非時薪，而是值班費，一天算下來將有1萬3千元左右，再另外算入底薪。「住院型主治醫師」可以依照自身需求安排看診、做檢查等，有績效獎金；進修、做研究論文也有論文獎金，外科已經這樣做了。

李旺祚表示，徵年輕主治醫師的另一個重點，在於培養未來接班，希望透過這樣的模式，年輕醫師接受訓練後能持續留在台大，持續進修做研究、看診。以目前的醫師年齡分布來看，未來7、8年會有一些退休教授，將將出現缺口，很需要年輕醫師接棒。