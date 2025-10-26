快訊

資本額9億！創投公司CEO與女友人陳屍豪宅 檢擬解剖查死因

蘋果本周發布財報...市場預估獲利強勁 儘管關稅逆風仍在

陸訂光復紀念日後...吉林一號突發多張高清衛星圖 台灣這些地方全入鏡

台大兒科醫師跑光？ 院長親回應：徵年輕主治醫師培養未來接班

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大兒童醫院院長李旺祚表示，徵才14名醫師，是為了因應兒童醫院健康台灣計畫，以及培養接班人才。本報資料照片
台大兒童醫院院長李旺祚表示，徵才14名醫師，是為了因應兒童醫院健康台灣計畫，以及培養接班人才。本報資料照片

醫院缺工嚴峻，出走潮不斷，「急、重、難、罕」尤其明顯，而少子化導致更多醫師轉往其他科別，兒科缺人連台大也撐不住。台北市聯合醫院胸腔內科醫師蘇一峰在臉書發文，台大的科大崩壞，一口氣要徵10幾個主治醫師，包括3到4名加護病房值班用住院型主治醫師，為什麼會這麼缺人？

根據台大醫院公布的徵才資訊，兒科兒童加護病房開出3名住院型主治醫師職缺，嬰兒加護病房1名住院型主治醫師。另徵求8到10名衛福部專案型主治醫師，全部加起來共14名。台大兒童醫院院長李旺祚表示，這波徵才是為了建立台灣兒童醫療網，所以增加招募的專案型主治醫師，希望培養未來接班。

蘇一峰指出，堂堂台大醫院還要狂徵才廣告，以前都靠住院醫師升遷就夠了，而且徵才不是正式主治醫師、只是住院型的主治醫師，條件還要求一大堆，可能是因工作壓力大導致人才流失，「大家受不了全都跑光光，所以要趕快徵人。」

李旺祚澄清，一口氣徵14名醫師，並非醫師出走，而是因應今年7月規畫的兒童醫院健康台灣計畫，要建立「台灣兒童醫療網」而增加招募的醫師，編制內都還是台大醫師。而這些主治醫師可能要去其他醫院協助、教育，提高相關醫療水準與台大銜接，讓兒童可以得到更好的照顧。

李旺祚強調，台大兒醫希望能將現有的兒科轉運團隊拓展成24小時反應中心，支援全台從北部到東部、南部、離島，總共11家醫療院所，完善整個醫療網絡。所以需要額外增加「專案型主治醫師」，工作內容、聘期和薪資待遇會因專案而異，其經費來自於健康台灣計畫。

至於「住院型主治醫師」，網路上也爆出台大醫院徵值班兒科醫「時薪900元」貼文引議。李旺祚重申，900元並非時薪，而是值班費，一天算下來將有1萬3千元左右，再另外算入底薪。「住院型主治醫師」可以依照自身需求安排看診、做檢查等，有績效獎金；進修、做研究論文也有論文獎金，外科已經這樣做了。

李旺祚表示，徵年輕主治醫師的另一個重點，在於培養未來接班，希望透過這樣的模式，年輕醫師接受訓練後能持續留在台大，持續進修做研究、看診。以目前的醫師年齡分布來看，未來7、8年會有一些退休教授，將將出現缺口，很需要年輕醫師接棒。

醫師 台大醫院 兒科

延伸閱讀

台大兒科值班醫師徵才時薪900元惹議 醫揭「真實行情」這麽多較合理

台大兒醫推專任值班主治醫制 院長：國際行之有年

台大駁兒科醫「時薪900元」 醫籲對話尋合理待遇

台大醫院PICU值班主治醫師值班時薪900元？引爆熱議 網友嘆得不到尊重

相關新聞

5縣市發布大雨特報「一路下到明上午」 慎防坍方、落石

中央氣象署今下午4時40分針對5縣市發布大雨特報，影響時間持續到明（27日）上午，警戒區域包含基隆北海岸、台北市山區、新...

周五另波東北季風增強「低溫下探19度」中南部日夜溫差達10度

周三前持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員劉沛滕表示，北部、東半部有明顯雨勢，尤其周二華南雲系東移，宜蘭、大台北山區、...

光復節連假收假 國道零星壅塞估晚間10時後紓解

今天是光復節連假收假日，國道即時路況顯示，晚間6時國道零星路段壅塞，包含國1新竹系統到湖口、國3新竹系統到寶山等，交通部...

台大兒科醫師跑光？ 院長親回應：徵年輕主治醫師培養未來接班

醫院缺工嚴峻，出走潮不斷，「急、重、難、罕」尤其明顯，而少子化導致更多醫師轉往其他科別，兒科缺人連台大也撐不住。台北市聯...

台大兒科值班醫師徵才時薪900元惹議 醫揭「真實行情」這麽多較合理

近年來，少子化衝擊下，許多年輕醫師為了未來職涯發展，不願成為兒科醫師，已造成各醫院兒科住院醫師招募困難，連帶影響兒科加護...

2波東北季風接力 北部低溫估下探18度

氣象署表示，本週主要以東北季風影響為主，29日前留意局部大雨，28日水氣最盛、迎風面降雨範圍增加；下一波東北季風預計31...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。