台大兒科值班醫師徵才時薪900元惹議 醫揭「真實行情」這麽多較合理

近年來，少子化衝擊下，許多年輕醫師為了未來職涯發展，不願成為兒科醫師，已造成各醫院兒科住院醫師招募困難，連帶影響兒科加護病房值班人力，甚至台大醫院也面臨人力短缺問題，而在社群平台招募兒童醫院兒科加護病房值班主治醫師，但貼文指時薪900元，引發網友熱議。台大醫院澄清，加護病房住院型院聘主治醫師，整體月收入約達23萬至24萬元以上，並非外界所稱的時薪僅900元。

不具名兒科醫師說，兒科住院醫師招募困難，導致值班人力不足，其他醫院做法是由主治醫師幫忙值班，消化值班人力，但台大兒童醫院公開招募兒科加護病房的值班主治醫師，顯見兒科住院及主治醫師人力嚴重不足，恐已排不出值班人力，「不得不走到這一步（對外招募）」。

台大醫院該徵人訊息，這次又被網友翻出討論。其中，大家討論最熱烈的是，兒科加護病房值班主治醫師時薪僅900元。此名醫師指出，值班主治醫師薪資是由底薪加上值班費，因此，台大醫院才出面澄清，整體月收入約達23萬至24萬元。

以北部地區來說，兒科加護病房最忙碌的三家醫學中心，分別是台大、馬偕及林口長庚，這是醫學生都知道的職場環境，且就兒科加護病房值班主治醫師或住院醫師薪資，原本就是「愈大的醫院愈少、愈是醫學中心愈少，而愈不是醫學中心愈多，愈是偏遠的醫院愈多」，如此才能招募到住院醫師到醫院值班。

台大醫院開出平時值班時間為下午5時至隔日上午8時，總計15小時，以時薪900元計算為1萬3500元，假日則需值班24小時，值班費將達2萬1600元，與目前市場行情相差不多。但若加上每月值班10班，整體月收入達23萬至24萬元，如此薪資卻是低於市場行情。依市場行情月薪24萬至26萬元，大約值6至8班，若要值10班，薪資要30萬元以上，難怪有醫師覺得台大的薪資偏低。

不過，醫界都知道，台大醫院隸屬於台灣大學，醫師薪資計算與私立醫院不同，原本就比私立醫院低，且台大醫院名氣大，許多醫師想要沾有台大醫院的名氣，即使薪資低一點也願意，但此現象在小兒科已沒有行情，「這一招已經沒用了」，原因是兒科住院醫師招募不易，若不是有無比的愛心才選擇兒科，如今那一家醫院出身的兒科醫師，其實差別不大。

但要成為台大兒童醫院兒科加護病房的值班主治醫師，其實並不容易，必須十分了解台大兒科加護病房的運作方式，一般來說，「非台大醫學系畢業生，或台大醫院受訓的醫師，根本不敢應徵」，如此現象，在其他醫學中心也一樣。因此，其他醫院招募人才的做法，往往是由內部管道招募，如此公開對外招募，「真的很難想像會有非台大的住院醫師，大剌剌的前來應徵」。

而在兒科加護病房值班也很看醫師的運氣，有些醫師是「王子命」、「公主命」，值班一個晚上一個醫囑都不用開，但也有人是「勞碌命」，一整個晚上忙到不可開交，一個晚上都沒有睡覺，也大有人在。

該名醫師表示，兒科加護病房的值班主治醫師屬於幕後的工作，因無法看門診、累積病人，不利於職涯發展，很多醫師興趣缺缺，因此，各家醫院的設計上屬於一至二年的短期工作，後續還是要讓醫師回歸門診看診，讓大家願意共體時艱，一同撐過難關。