將畫室搬到展間 江賢二藝術園區呈現訪歐新作

中央社／ 台北26日電

江賢二藝術園區3月落成至今，成為台東新地標，開園第2檔展覽「光之花園＆歐洲隨筆」，集結江賢二夏天訪法國及葡萄牙新作，還開放工作室，一圓江賢二構思園區的最初夢想。

江賢二80年代曾旅居美國紐約的東漢普敦，在風光明媚的環境中，他種下「希望將工作室開放給大眾參觀」的心願，希望讓人們有機會也被大自然之美啟發，在他返台後，這成為他規劃江賢二藝術園區的起點。

此次「光之花園＆歐洲隨筆」展覽，由江賢二藝術園區榮譽館長、前亞洲大學現代美術館長李梅齡策畫，開放最早便規劃作為江賢二畫室的第1展覽館，繽紛顏料罐四散，桌上有江賢二長期閱讀的「紐約時報」報紙，也不吝分享正在創作中的作品。

李梅齡向中央社記者表示，在江賢二的創作不斷進行的狀況下，畫室是會變動的風景，而到了第2、第3展覽館欣賞作品，則是關於江賢二對於生命的分享，「沒有要告訴你很多人生道理，就要讓你在園區中感受每個很美的細節」。

第2展覽館展出「光之花園」系列新作，觀眾步入展場，一眼便能看見多幅綻放中的鮮豔花朵，那是江賢二對台東空氣、光線與自然的感受。李梅齡說，從色彩擴散、搖晃等方向表現，完全可看出江賢二對技法的掌握，色彩表現更充滿層次。

另有結合顏料刷、顏料罐等懸掛裝置的「光之花園25-80」，李梅齡說，這幅畫作則源自江賢二看見園區內栽種的黃椰子樹與光折射下景象，「在看這幅畫的時候，希望是讓每個人坐下來好好感覺，沒有標準答案」。

展出於第2與第3展覽館的「歐洲隨筆」系列，多以小幅尺寸呈現，從黑灰白色調到洋溢黃、紅等明豔色調皆具，體現江賢二走訪巴黎、里斯本等地所感受到的光線印象，許多都是他在當地創作，還可見畫紙上有活頁孔洞。

李梅齡說，園區內處處充滿江賢二想讓觀眾體驗或是訴說的話，像是在「光之花園」系列中放有一裝置，寫著「天空很藍，風很輕，願你的明天比今天更美好。」並在上頭簽名，就是江賢二想給觀眾的祝福，而第2、第3展覽館中所播放的音樂，都是江賢二在創作時會聽的樂曲。

李梅齡說，每個人觀看抽象畫的感受大不相同，從畫到園區，都是江賢二的作品，希望觀眾進入園區也能將自己當作一抹色彩，置身其中就是為作品增色，擁有如愛麗絲夢遊仙境的美好旅程。

「光之花園＆歐洲隨筆」展覽即日起於江賢二藝術園區展出，至2026年8月31日。

觀眾 紐約時報 館長

