快訊

中職／威能帝6局狂飆10K「跟進自己」 締造史上第一人紀錄

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

楊祐寧送父最後一程 半個演藝圈都來了哀悼親愛「爹地」

台大兒醫推專任值班主治醫制 院長：國際行之有年

中央社／ 台北26日電

台大兒醫徵14名主治醫師的發文，引起「醫師跑光光」聯想。院長李旺祚今天表示，徵才從編制內找「專任值班主治醫師」人力，屬既有制度延伸，並非人員大量出走，國際行之有年。

社群平台昨天出現「台大兒童醫院徵小兒加護病房（PICU）主治醫師」徵人文章，引起熱議，外界質疑，台大兒科一口氣徵14名主治醫師是因為工作太壓榨，醫師跑光光，是兒科大崩壞警訊。

台大兒童醫院長李旺祚今天接受媒體聯訪時解釋，這次招募的對象是台大醫院編制內的主治醫師，將擔任小兒加護病房的專任值班主治醫師。這項制度在外科部門已經實施2、3年左右，算是行之有年的制度，這次的申請者需完成小兒科專科訓練並具備小兒專科醫師資格。

李旺祚說，過去只有住院醫師需要值班，但院方發現，經歷2、3年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，投入大醫院兒科的住院醫師人數明顯減少，近1、2年值班變得相當困難，所幸近期招募情況稍有改善，預期狀況會逐漸好轉。

李旺祚提到，身為台灣醫療照護體系的領頭羊，台大醫院仍希望維持一定的醫療水準，因此決定讓擁有兒科專科資格的主治醫師也加入值班行列，提升整體照護品質。過去大醫院僅由住院醫師值班，如今專科醫師也投入值班，這樣的模式在國外早已行之有年。

李旺祚指出，兒科住院醫師招募困難是全台醫院共同的挑戰，隨著台灣大醫院與診所人力結構的改變，「台灣醫療未來一定要走這個方向」，也就是建立專任值班型主治醫師制度。不僅能彌補未來幾年因資深醫師退休所產生的人力缺口，也有助於培養年輕醫師的臨床實戰能力。

李旺祚說，台大醫院預計未來7、8年間將有一批資深老醫師退休，新制度能確保年輕醫師順利接棒。兒科應該要有長遠的發展規劃，讓投入這個領域的專業醫師獲得合理報酬，非常感謝願意投入小兒加護病房等高強度科別的年輕醫師。

李旺祚呼籲政府重視分級醫療與重症中心化，將重症治療集中於幾家具能力的醫學中心，並提高給付，讓醫師能安心投入重症醫療。同時，社區醫院則可著重於推動預防醫學，避免兒童罹患重症後才開始治療，為兒科發展開闢另一條道路。

醫師 台大醫院 兒科

延伸閱讀

台大駁兒科醫「時薪900元」 醫籲對話尋合理待遇

江蘇啓東觀光小火車事故釀4死 園方時隔一周才通報

台大醫院PICU值班主治醫師值班時薪900元？引爆熱議 網友嘆得不到尊重

兒童友善醫療 北醫附醫從疫苗到抽血讓孩子安心就醫

相關新聞

5縣市發布大雨特報「一路下到明上午」 慎防坍方、落石

中央氣象署今下午4時40分針對5縣市發布大雨特報，影響時間持續到明（27日）上午，警戒區域包含基隆北海岸、台北市山區、新...

台大兒科值班醫師徵才時薪900元惹議 醫揭「真實行情」這麽多較合理

近年來，少子化衝擊下，許多年輕醫師為了未來職涯發展，不願成為兒科醫師，已造成各醫院兒科住院醫師招募困難，連帶影響兒科加護...

2波東北季風接力 北部低溫估下探18度

氣象署表示，本週主要以東北季風影響為主，29日前留意局部大雨，28日水氣最盛、迎風面降雨範圍增加；下一波東北季風預計31...

東北季風影響 北北基宜大雨特報

交通部中央氣象署今天下午發布大雨特報，東北季風影響，基隆北海岸、台北市山區、新北市（汐止）及宜蘭地區有局部大雨發生的機率...

減重不吃早餐可以嗎？營養師曝真相：反而更容易胖

不少人為了減重會選擇「跳過早餐」，認為少吃一餐，熱量自然變少，體重就會下降。營養師ViVi強調…

空腹喝豆漿會浪費蛋白質還傷胃？營養師：「這件事」才是該擔心的

豆漿因為蛋白質含量高，一直是不少人早餐的首選，但「空腹喝豆漿」這件事，網路上的說法五花八門…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。