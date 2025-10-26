台大兒醫推專任值班主治醫制 院長：國際行之有年

台大兒醫徵14名主治醫師的發文，引起「醫師跑光光」聯想。院長李旺祚今天表示，徵才從編制內找「專任值班主治醫師」人力，屬既有制度延伸，並非人員大量出走，國際行之有年。

社群平台昨天出現「台大兒童醫院徵小兒加護病房（PICU）主治醫師」徵人文章，引起熱議，外界質疑，台大兒科一口氣徵14名主治醫師是因為工作太壓榨，醫師跑光光，是兒科大崩壞警訊。

台大兒童醫院長李旺祚今天接受媒體聯訪時解釋，這次招募的對象是台大醫院編制內的主治醫師，將擔任小兒加護病房的專任值班主治醫師。這項制度在外科部門已經實施2、3年左右，算是行之有年的制度，這次的申請者需完成小兒科專科訓練並具備小兒專科醫師資格。

李旺祚說，過去只有住院醫師需要值班，但院方發現，經歷2、3年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，投入大醫院兒科的住院醫師人數明顯減少，近1、2年值班變得相當困難，所幸近期招募情況稍有改善，預期狀況會逐漸好轉。

李旺祚提到，身為台灣醫療照護體系的領頭羊，台大醫院仍希望維持一定的醫療水準，因此決定讓擁有兒科專科資格的主治醫師也加入值班行列，提升整體照護品質。過去大醫院僅由住院醫師值班，如今專科醫師也投入值班，這樣的模式在國外早已行之有年。

李旺祚指出，兒科住院醫師招募困難是全台醫院共同的挑戰，隨著台灣大醫院與診所人力結構的改變，「台灣醫療未來一定要走這個方向」，也就是建立專任值班型主治醫師制度。不僅能彌補未來幾年因資深醫師退休所產生的人力缺口，也有助於培養年輕醫師的臨床實戰能力。

李旺祚說，台大醫院預計未來7、8年間將有一批資深老醫師退休，新制度能確保年輕醫師順利接棒。兒科應該要有長遠的發展規劃，讓投入這個領域的專業醫師獲得合理報酬，非常感謝願意投入小兒加護病房等高強度科別的年輕醫師。

李旺祚呼籲政府重視分級醫療與重症中心化，將重症治療集中於幾家具能力的醫學中心，並提高給付，讓醫師能安心投入重症醫療。同時，社區醫院則可著重於推動預防醫學，避免兒童罹患重症後才開始治療，為兒科發展開闢另一條道路。