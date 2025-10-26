快訊

中職／威能帝6局狂飆10K「跟進自己」 締造史上第一人紀錄

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

楊祐寧送父最後一程 半個演藝圈都來了哀悼親愛「爹地」

2波東北季風接力 北部低溫估下探18度

中央社／ 台北26日電
氣象署表示，本週主要以東北季風影響為主，29日前留意局部大雨。圖擷自中央氣象署
氣象署表示，本週主要以東北季風影響為主，29日前留意局部大雨。圖擷自中央氣象署

氣象署表示，本週主要以東北季風影響為主，29日前留意局部大雨，28日水氣最盛、迎風面降雨範圍增加；下一波東北季風預計31日增強，持續影響至下週，北部低溫估下探18、19度。

中央氣象署預報員劉沛滕今天告訴中央社記者，這波東北季風會持續影響至29日，30日略減弱；根據最新資訊，下一波東北季風將在31日增強，且強度較這一波強。

溫度部分，劉沛滕表示，今天起至29日，北部全天濕涼，平地低溫普遍約攝氏22、23度，其中以28日清晨最涼，平地低溫約21度，局部沿海空曠地區或近山區平地可能有20度以下低溫；白天北部高溫約23至25度。

劉沛滕指出，30日北部低溫約23度，但高溫有機會回升到28度，大台北西側有機會見到陽光；31日東北季風再增強，氣溫緩慢下滑，預估11月2日北部低溫普遍在20度左右、下週可能就會降至18、19度，但降溫幅度還需再觀察。

降雨方面，劉沛滕說，本週大致都是東北季風迎風面降雨為主，以基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區較為明顯，易有局部大雨發生；其中28日華南雲系東移，雨區最廣，北部、東半部易有短暫雨，中部地區也有零星短暫雨，各山區午後有短暫陣雨。

劉沛滕提到，下一波東北季風於31日增強，目前預估11月2日水氣較盛，同樣北部及東半部有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨；後期降雨範圍、強度，需再持續觀察。

劉沛滕提醒，本週因東北季風影響，台南以北、各離島要注意8級強陣風；沿海也要留意較大風浪。

東北季風 低溫 高溫

延伸閱讀

氣象署：周四周五降雨趨緩 周六下波東北季風再報到

海溫下降距平圖仍「紅通通」 鄭明典：東北季風被迫修改定義

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

相關新聞

5縣市發布大雨特報「一路下到明上午」 慎防坍方、落石

中央氣象署今下午4時40分針對5縣市發布大雨特報，影響時間持續到明（27日）上午，警戒區域包含基隆北海岸、台北市山區、新...

台大兒科值班醫師徵才時薪900元惹議 醫揭「真實行情」這麽多較合理

近年來，少子化衝擊下，許多年輕醫師為了未來職涯發展，不願成為兒科醫師，已造成各醫院兒科住院醫師招募困難，連帶影響兒科加護...

2波東北季風接力 北部低溫估下探18度

氣象署表示，本週主要以東北季風影響為主，29日前留意局部大雨，28日水氣最盛、迎風面降雨範圍增加；下一波東北季風預計31...

東北季風影響 北北基宜大雨特報

交通部中央氣象署今天下午發布大雨特報，東北季風影響，基隆北海岸、台北市山區、新北市（汐止）及宜蘭地區有局部大雨發生的機率...

減重不吃早餐可以嗎？營養師曝真相：反而更容易胖

不少人為了減重會選擇「跳過早餐」，認為少吃一餐，熱量自然變少，體重就會下降。營養師ViVi強調…

空腹喝豆漿會浪費蛋白質還傷胃？營養師：「這件事」才是該擔心的

豆漿因為蛋白質含量高，一直是不少人早餐的首選，但「空腹喝豆漿」這件事，網路上的說法五花八門…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。