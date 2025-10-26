2波東北季風接力 北部低溫估下探18度

氣象署表示，本週主要以東北季風影響為主，29日前留意局部大雨，28日水氣最盛、迎風面降雨範圍增加；下一波東北季風預計31日增強，持續影響至下週，北部低溫估下探18、19度。

中央氣象署預報員劉沛滕今天告訴中央社記者，這波東北季風會持續影響至29日，30日略減弱；根據最新資訊，下一波東北季風將在31日增強，且強度較這一波強。

溫度部分，劉沛滕表示，今天起至29日，北部全天濕涼，平地低溫普遍約攝氏22、23度，其中以28日清晨最涼，平地低溫約21度，局部沿海空曠地區或近山區平地可能有20度以下低溫；白天北部高溫約23至25度。

劉沛滕指出，30日北部低溫約23度，但高溫有機會回升到28度，大台北西側有機會見到陽光；31日東北季風再增強，氣溫緩慢下滑，預估11月2日北部低溫普遍在20度左右、下週可能就會降至18、19度，但降溫幅度還需再觀察。

降雨方面，劉沛滕說，本週大致都是東北季風迎風面降雨為主，以基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區較為明顯，易有局部大雨發生；其中28日華南雲系東移，雨區最廣，北部、東半部易有短暫雨，中部地區也有零星短暫雨，各山區午後有短暫陣雨。

劉沛滕提到，下一波東北季風於31日增強，目前預估11月2日水氣較盛，同樣北部及東半部有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨；後期降雨範圍、強度，需再持續觀察。

劉沛滕提醒，本週因東北季風影響，台南以北、各離島要注意8級強陣風；沿海也要留意較大風浪。