台大駁兒科醫「時薪900元」 醫籲對話尋合理待遇

中央社／ 台北26日電

台大醫院徵值班兒科醫「時薪900元」貼文引議，院方與醫師接連澄清，底薪與值班津貼另計；但公立醫院薪資有制度限制，盼能與年輕醫師建立對話，共同討論合理待遇與留任誘因。

社群平台昨天出現「台大兒童醫院徵小兒加護病房（PICU）主治醫師」徵人文章，文案提到病房24小時收案，設有專業轉運團隊，負責全國重症兒童轉送與照護，值班主治醫師需負責執行跨專科醫囑和收治急診入床，其中一項是「值班時數每小時900元」，引發網友熱議。

台大醫院小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任呂立今天接受媒體聯訪表示，台大兒童醫院徵求的加護病房住院型院聘主治醫師，第1年薪資包含底薪與值班津貼，整體月收入約可達新台幣23萬至24萬元以上，並非外傳的時薪900元而已，且若有另外執行其他臨床業務，還有額外的績效收入。

呂立說，這是台大醫院外科、兒科等加護病房共同標準，並非兒科專屬規定；教育部所屬大學附設醫院的薪資制度都有核定流程，調整幅度的確有限，「當然比起診所來說真的是少很多」，公立醫院薪資可能只有某些醫療院所的1/3至1/2，坦言自己的薪水也是很少。

呂立表示，對年輕人來說，大醫院薪水確實沒有診所具吸引力，尤其兒科加護病房；過去醫學生畢業後，6成會繼續留在大醫院，僅有4成會到外面開診所，如今狀況完全相反。新生代醫師會在意所付的奉獻壓力與獲得報酬是否合理，「我也不知道合理到底是多少。」

呂立認為，面對少子女化，每個孩子都是寶，需要努力去照顧，即使年老的加護病房主治醫師願意加入值班，但終究會退休，不可能永遠站在最前線；開啟與年輕醫師的對話非常重要，討論出合理薪資的共識、讓年輕人願意繼續待在大醫院工作是關鍵。

台大醫院醫務祕書陳彥元說，台大醫院醫師的底薪，當然還是遠優於一般公務員第1年起薪，網路文章刻意忽略這一點，呂立所提的薪資計算較符合現況；單憑一篇貼文，並不能代表所有年輕醫師都只在意薪資問題，其實台大提供相當多軟硬體資源。

陳彥元認為，台大醫院讓醫師們能夠自由參與研究與教學等活動，今年在工作環境方面也有明顯提升，院方其實已盡力在調整薪資，希望在不造成虧損的前提下，盡可能提升員工薪資與福利，畢竟目前醫院在醫療上的獲利已是非常有限。

