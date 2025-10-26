減重不吃早餐可以嗎？營養師曝真相：反而更容易胖

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師強調，早餐不吃反而更容易胖，還可能影響工作效率和身體代謝。圖／ingimage
不少人為了減重會選擇「跳過早餐」，認為少吃一餐，熱量自然變少，體重就會下降。營養師ViVi強調，早餐不吃反而更容易胖，還可能影響工作效率和身體代謝，提醒大家別再用錯方法減肥了。

近日，ViVi在臉書「ViVi營養生活話」發文，表示很多人以為不吃早餐可以減少熱量攝取，但事實剛好相反。她進一步說明，早上長時間空腹會讓血糖維持在偏低狀態，等到吃午餐時，就容易出現「報復性進食」，不知不覺吃下更多高油高糖的食物。此外，長時間未進食也會讓新陳代謝變慢，身體被迫進入「省電模式」，燃燒能量的效率下降，反而讓減脂進度更加緩慢。

除了生理層面外，不吃早餐也會影響注意力與情緒等心理狀態。ViVi指出，若早晨沒有足夠能量啟動身體，大腦反應就會變得遲鈍，情緒也更容易低落，整體工作效率自然大打折扣。她建議，早餐其實不用太豐盛，只要聰明選對食材就能吃飽又健康，並分享三種快速營養的早餐組合：

1.無糖豆漿、地瓜、無調味堅果

優質蛋白質、碳水再配上好油脂，不只能穩定血糖還不容易餓。

2.水果優格杯、麥片

增加膳食纖維跟鈣質，促進腸道健康。

3.全麥吐司夾蔬菜、無糖豆漿

蛋白質、膳食纖維跟鈣質一次補足，讓早晨更有飽足感。

ViVi在最後貼心提醒，早餐其實是啟動代謝的「開關」，不必花太多時間準備，只要挑對食材，就能幫助身體維持良好的燃脂狀態。

早餐 減重 營養師 減肥 體重

