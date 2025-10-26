華航首架波音787有望明年3月提前交機 最快6月飛東京、曼谷

因應全球旅運需求持續成長，華航採購24架波音787，預計2026至2028年陸續交機。華航總經理陳漢銘透露，首架787客機有望提前至明年3月交付，最快6月投入運能，未來規畫派飛區域、紐澳及長程航線，可能以曼谷、東京等較大區域航線為優先，而明年交機數量樂觀預估可達4至5架。

全球航空業受供應鏈及缺工影響，飛機交機延遲，各家航空公司搶飛機。華航共採購18架波音787-9客機及6架大運量787-10客機，預計2026至2028年逐步交機，未來規畫派飛區域、紐澳及長程航線。

陳漢銘表示，航機的全球供應鏈過去在座位及備品選擇上，都盼有自己的特色，但也因此付出相對代價，在認證等方面會拖較長時間，導致無法如期交付。近日董事長高星潢也拍板，要以現有航司已被認證過的設備作為最優先選擇，盼在航機交付上能更準時，不會因座位設限造成延誤。

陳漢銘透露，首架交機時間原定明年第4季才能交機，但華航前後派了2組人員至波音駐場，因此有望提前至明年3月；交機之後，約需3個月時間進行階段性認證，樂觀來看可在6月投入運能，初期將派飛東京、曼谷等區域航線。他說，日本是熱門航線，曼谷市場也被看好，尤其是經台灣接轉北美的轉機市場。

客機方面，陳漢銘指出，「明年是華航非常精彩的一年」，樂觀預估明年787可交機4至5架，並引進2架A321neo；此外，華航也積極在市場搜尋空中巴士A350-900，可能再有2至3架投入運能。

陳漢銘表示，貨運方面，華航疫情期間表現優異，疫後也表現不俗，抓到市場脈絡，維持貨運暢旺，若有新的777貨機頭投入，將是一大助力，對於貨運市場勝未來可期，並將747-400F逐步汰舊置換。

至於未來的航網規畫，陳漢銘說，董事長高星潢方向明確，新航點開闢之餘，既有航點也要加密，包含東京、倫敦、布拉格增班，清邁從每周5班增密至每周7班，等於每周天天都在飛；而紐約目標明年第2季前從每周4班增密至每周7班，其他歐洲線也在考慮增班。

另外，華航9月起開放「加價選團體機位」服務。陳漢銘說，過去團體機位無法選位，但旅行業者反映，團體旅客有朝向精緻化、小旅行團發展趨勢，因此有選位需求；為此，華航克服系統技術問題，開放團體客個別付費選位。