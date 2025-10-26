快訊

空腹喝豆漿會浪費蛋白質還傷胃？營養師：「這件事」才是該擔心的

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師強調，空腹喝豆漿不會「浪費蛋白質」，也不會「傷胃」。示意圖／Ingimage
營養師強調，空腹喝豆漿不會「浪費蛋白質」，也不會「傷胃」。示意圖／Ingimage

豆漿因為蛋白質含量高，一直是不少人早餐的首選，但「空腹喝豆漿」這件事，網路上的說法五花八門，有人說會浪費蛋白質，也有人擔心傷胃。對此，營養師吳映蓉無奈表示：「又是哪來的都市傳說呢？」

近日，吳映蓉在臉書「吳映蓉博士營養天地」發文，提到自己早餐時正準備喝豆漿，卻看到網路報導指出「空腹不能喝豆漿，浪費蛋白質還傷胃」。她特地去翻了科學文獻，發現這說法根本沒有科學依據，直言「自己吃什麼胃會不舒服，一定要靠自己觀察，每個人的反應不一樣」。

吳映蓉進一步說明，豆漿裡的蛋白質會在腸道被分解成胺基酸，然後被身體吸收利用，絕對不會因為「空腹喝」就白白浪費，且多數情況下也不會只喝豆漿卻什麼都不吃。她特別提醒，真正該留意的不是能不能空腹，而是豆漿一定要煮熟，因為沒煮熟的豆漿含有皂素跟胰蛋白酶抑制物，容易引起脹氣、噁心等不適，建議豆漿煮滾後，再多煮五分鐘會更安全。

吳映蓉在文末提醒，其實空腹喝豆漿對大多數人來說並不會有問題，不僅不會「浪費蛋白質」，也不會「傷胃」，還能補充優質蛋白質。不過，每個人的體質和腸胃狀況不同，如果喝完真的覺得不舒服，還是以自己的感覺為主。

