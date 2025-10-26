氣溫下降正是防蟑關鍵期 專家揭「無毒清潔法」有效除卵滅源

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
長期使用化學藥劑易對健康造成威脅。示意圖／ingimage
天氣逐漸轉涼，家中蟑螂似乎少了蹤影，但專家提醒，正因為氣溫下降，反而成為一年中最關鍵的防蟑時機。長年推廣無毒生活的譚敦慈表示，只要善用「過碳酸鈉」搭配熱水，就能徹底清除蟑螂及卵，同時分解油污與異味，達到雙重效果。

譚敦慈在節目「祝你健康」中指出，自己平均每兩周就會使用過碳酸鈉加熱水清潔廚房與浴室排水孔，「這個方法不只能殺死蟑螂卵，還能把管線裡的油脂和食物殘渣一併溶解，減少牠們的食物來源。」她說，過碳酸鈉遇水後會釋放過氧化氫，具備高效的清潔與抑菌功能，既環保又安全。

譚敦慈也提醒，排水孔是蟑螂最常出沒的「捷徑」，建議可加裝防蟲蓋，並定期用熱水沖洗。料理後的殘渣應立即清理，避免長時間放置；另外，堆積的紙箱或紙袋容易成為牠們的藏身處，也應及時回收處理。

日本家事專家藤原千秋曾經分享，一年當中有四個關鍵滅蟑時段：4月下旬開始活動時、5月下旬繁殖期、7月梅雨季與9至10月入秋前，尤其現在正是最後一波「預防期」，若趁此時徹底清潔、適度用藥，可大幅減少隔年春天的蟑螂數量。

譚敦慈也強調，防治蟑螂不必依賴大量化學藥劑，「保持乾淨、斷絕食源、定期熱水沖洗」才是最根本的對策。她笑說：「只要環境維持乾爽整潔，蟑螂就會自動搬家，連卵都孵不出來。」

