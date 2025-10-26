桃機招考消防人員體測 考生：工作穩定性高

桃園機場公司今天舉行消防人員招考的體測，考生們需進行舉重、爬竿及跑步等測驗，機場公司預計招考11名消防人員，到考率為71%。報名考生坦言看中工作穩定性及制度完善。

桃園國際機場公司副總經理余崇立接受媒體聯訪表示，近年桃機陸續會有資深消防人員退休，考量未來人力遞補，今年預計招考11名消防人員，這次招考沒有經驗上的限制，只要專科以上學歷都可報考，但會有些像是英文檢定的基本要求。

余崇立指出，今天先進行的體能測驗包括跑步、舉重、負重跑步、單槓及爬竿等項目，機場公司會設立標準，考生須達到體能測驗門檻才能進入下一關，後續還有學科測驗以及最後一關的面試，其中筆試佔比是6成，面試佔比是4成。

這次消防人員招考共有73人報名，實際到考人數52名，到考率71%，年齡從23歲到50歲都有。

考生李先生說，自己平常就有在健身且體力過剩，也曾擔任過健身教練，目前待業中，會報名參加主要還是看中機場公司的穩定性及相關制度完善，且相較於其他消防隊，工作任務較單純，薪資福利也還不錯，因此決心試試看。

機場公司表示，因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，機場公司近年分階段招募營運人力，114年預計公開甄選77名新進從業人員，除11名消防員，另外規劃工程類、運輸管理類、行政管理類等職務共66名，招募起薪為新台幣3萬9160元，最高達8萬240元。