兒科醫師ICU值班費僅900元？ 台大回應：薪資無法代表全部價值

網傳「台大兒科院聘專任主治醫師值ICU的班，時薪900元。」不到千元的時薪引發熱議，醫師薪水竟然比鋼琴老師、網球教練低很多，甚至比不上家教行情。台大醫院醫務秘書陳彥元說，900元是值班費而非時薪，另還有底薪。院方近幾年來不斷努力，相信已經讓人有感，薪資數字無法代表工作的全部價值。

這篇貼文，成為台大兒科主治醫師內部群組最熱門的話題，不過已有多位醫師發文，認為網路資訊容易有誤解這，只是「值班費」。也有人認為是風向文，因為「寶山醫院」是PTT或網路上的文章，台大官方徵才文並不會這樣自稱。該篇原作者不知是誰，目的也無從得知，

陳彥元說，在健保總額制度壓縮下，醫院利潤確實有限，所以醫事人員的薪資調幅也受限。但是台大給予很大的個人專業成長空間，包括醫療團隊支援、多個分院的體系資源，同仁可以自由參與研究及教學，另提供優質的軟硬體設施、營造良好工作環境等，這些並不會呈現在薪資數字上。

陳彥元強調，作為公家機關，台大醫院的薪資結構受限於預算編列，無法讓所有人都滿意，但仍努力符合市場薪資水準並改善待遇。現在全台醫院兒科大缺人，關於網路上的這篇徵才貼文，有許多錯誤訊息，包括工時無上限、每個月值班10班、要配合值加護病房等，除了引發各界指責，恐讓人做出不當判斷。

「我們的醫師薪水，以第一年落在25至30萬不等，絕對高出一般公務員很多。」陳彥元說，關於健保制度改革，台大不便說明醫師薪資結構的公平性，雖然無法給出人人都非常滿意的薪資數字，但是醫院已經很努力調整住院醫師薪資以反映市場行情。

台大小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任呂立表示，第一年薪資包含底薪與值班津貼，整體月收入約可達23、24萬元以上，並非「時薪900元」這個數字。若是有另外執行其他臨床業務，還會有額外的績效收入，而900元是值班費，加護病房都是用這個標準，並不是兒科自己另訂。

呂立說，教育部所屬大學附設醫院的薪資制度都有一定的規範與核定流程，調整幅度的確有所限制。對年輕一輩來說，沒什麼吸引力，且加護病房壓力比較大，要面臨生死救命難關。他希望有更多人投入兒童重症照護，一起守護台灣兒童醫療的最後一線，專業與付出能被更多人看見與重視。