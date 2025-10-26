菜蔬變身上板植物 田園城市推出美化生活大招

臺北市公園處持續推動田園城市計畫，日前在大安區大學里巷弄香草園舉辦了實作課程。課程邀請專業園藝技師帶領田園志工，進行香草園的整理、修剪與換植工作。課程內容豐富且實用，不僅傳授香草植物養護的專業知識，更將時下流行的「上板植物」技巧帶入田園美化，成功將可食作物山蘇化為點綴田園基地牆面的美麗裝飾。

面對烈日與高溫，香草植物容易出現生長停滯或病蟲害等問題，因此適當的修剪是保持植物健康的關鍵。學員們透過實作，頂芽修剪促進側芽生長，剪去枯枝及黃葉增加通風減少病蟲害發生，使植株外觀更為勻稱。課程中特別強調，修剪後的殘枝落葉是田園中的寶藏，應進行堆肥再利用，讓養分循環回歸土壤，藉此落實永續田園的理念。

志工們在課程帶領下，仔細辨識並清除雜草，同時藉由課程進行「更新種植」海埔姜、圓葉到手香、斑葉艾草、九層塔、澳洲茶樹、香茅及無花果，增添多種新穎的香草作物，使香草園的樣貌煥然一新，更富含多元療癒特色。有志工表示：「透過這次課程，才發現香草園的整理是一門學問，修剪後的植物看起來更有精神了，聞起來也更清新！」

戶外植物維護環節告一段落後，學員們移至里辦公室進行植物上板 DIY 課程。此環節旨在拓展「可食作物」的應用範疇，使其轉化為田園或居家空間的立面藝術裝飾。運用近年深受園藝愛好者喜愛的「上板植物」技巧，講師特別突顯臺灣在地多樣化的可食性植材選擇。除了示範以山蘇進行上板外，課程更進一步介紹了多種適合上板栽種的原生食用蕨類，例如嫩芽可作為蔬菜的腎蕨及崖薑蕨，以及可作為青草茶原料的鳳尾蕨。若欲追求更具觀賞性的花卉組合，亦可選用石蓮花上板打造精巧的小花園，或栽種馬齒莧營造優雅的下垂視覺效果。

公園處表示，田園城市知識性課程活動不僅止於教導種植，更致力於將綠色生活融入市民日常，鼓勵大眾發掘都市中綠色角落的多元價值。透過這樣結合戶外維護與手作的課程，不但讓志工們習得田園維護的專業知識，有效應對夏季的田園養護挑戰，也讓大家能運用不同的園藝技巧整理及美化田園空間。未來公園處將持續結合在地社區與專業人士，辦理更多兼具深度與廣度的多元系列課程，歡迎市民朋友們踴躍參與，一同感受田園城市帶來的綠色療癒與美學創意。