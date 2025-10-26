快訊

美中談妥了！美財長：美中達成貿易框架 吉隆坡會談議題曝光

政府抽獎超好中？他揭農糧署冷門活動 笑稱「獎品拿到手軟」

中職／桃猿迎戰G4推「啃老」打線 林泓育首度出賽

連假收假日國道連3起事故釀回堵 下午11處地雷路段曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國1北向9.1公里處事故。圖／交通部高公局
國1北向9.1公里處事故。圖／交通部高公局

今天是光復節連假收假日，上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢，但仍發生小客車撞外側護欄及追撞等3起事故，影響整體車流順暢，預判下午重點壅塞路段包含國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等11路段。

今日為光復節連續假期收假日，截至上午11時，國道全線交通量為26.0百萬車公里，預估今日交通量為106百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢。

交通部高公局指出，今日上午9時16分，於國1高架北向環北出口處發生1輛小客車撞外側護欄事故，占用外線車道，於9時41分排除。

上午10時4分，於國1北向9.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於10時12分排除，造成後方車流回堵3公里。

中午11時9分，於國3南向305.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外線車道，於11時35分排除。上述事故均影響整體車流順暢。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議用路人透過本局高速公路1968網站、App或警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局提醒，今日下午部分地區可能有短暫陣雨，呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶。行車遇到下雨時，務必開亮頭燈，注意車前狀況並保持行車安全距離，小心變換車道，以維行車安全。

