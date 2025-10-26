連假收假日國道連3起事故釀回堵 下午11處地雷路段曝光

天氣逐漸轉涼，家中蟑螂似乎少了蹤影，但專家提醒，正因為氣溫下降，反而成為一年中最關鍵的防蟑時機。長年推廣無毒生活的譚敦慈表示，只要善用「過碳酸鈉」搭配熱水，就能徹底清除蟑螂及卵，同時分解油污與異味，達到雙重效果。

