長榮馬拉松52國跑者齊聚 半馬女子陳美彤奪冠

長榮航空馬拉松今天登場，今年吸引52個國家共2萬4000名的海內外跑者參加，其中半馬女子組冠軍由陳美彤以1小時22分鐘打破個人最佳成績，順利把冠軍留在台灣。

長榮航空馬拉松是國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，今年5月開放報名後，名額在24小時內就被秒殺，共吸引52個國家共2萬4000名的海內外跑者參加。

長榮航空今天發布新聞稿表示，今年戰績非常精彩，全程馬拉松男子組冠軍，由肯亞籍約瑟夫（Joseph Mwangi Ngare）以2小時18分鐘12秒奪得；女子組部分，由澳洲籍克拉克（Amelia Clark）以2小時47分鐘25秒摘取后冠。

年初國道馬拉松衝出全程馬拉松第2佳績的市民跑者張景敦，今天以2小時40分鐘48秒，奪下全馬國內男子組第一；國內女子組冠軍則是跑者李惠娟。

半馬部分，長榮航空說，男子組由來自肯亞籍保羅（Paul Ndungu Muchai）以1小時7分鐘11秒率先衝線；女子組則由國內好手陳美彤，以1小時22分鐘00秒打破個人最佳成績，將冠軍留在台灣。

另外，長榮航空今年是第4年舉辦10公里「幼苗組」，男子組黃為勝以36分鐘44秒奪得冠軍，同時也是10公里成人組第12名；女子組冠軍由林千藝以45分鐘13秒摘下。

長榮航空馬拉松今年首度推出周邊商品，包括路跑帽、衣保托特袋等；今年並提供歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票、立榮航空國內線機票、長汎假期5萬元旅遊抵用券及長榮酒店「采寓」住宿券等，給跑者抽獎。