吳清友紀念展用藝品揭秘人生 誠品雪白兔「尼尼」有洋蔥暗藏父女之愛

誠品生活新店開幕時，一隻巨大的「尼尼」兔子裝置藝術相當吸睛。但多數人不知道，創作「尼尼」的藝術家黃本蕊，不僅是誠品董事長吳旻潔鍾愛的畫家，其作品也隱藏了誠品創辦人吳清友對吳旻潔「毫不張揚，卻再真實不過」的父女之愛。由台灣好基金會主辦的「相遇、相知、相疼惜──吳清友先生紀念展」即起於台東池上穀倉藝術館展出，展出49件吳清友收藏與喜愛的藝術品，從中窺見吳清友的人生軌跡與生命重要的情感經歷。

有「礦工畫家」美譽的洪瑞麟，以長年描繪基層勞動者與礦工群像聞名。1980年3月，瑞芳永安煤礦發生嚴重災變，造成34名礦工罹難。洪瑞麟於台北阿波羅畫廊舉辦「五一勞動節，救援永安礦坑災變」義賣活動，展出25幅礦工速寫作品。吳清友在義賣中購入了〈耐勞〉與〈礦工子弟〉兩幅作品，這也是他人生第一次收藏藝術品。

吳清友出身台南沿海的基層家庭，對洪瑞麟筆下那些深陷黑暗、滿身煤灰卻仍堅毅工作的礦工們格外感同身受。他曾表示:「藉著深思著礦工們的生存方式，在暗淡的色彩感受其堅韌的生命力，自我警惕。」這兩幅畫作曾長期懸掛在吳清友甫創業的公司辦公室，時刻提醒著他在最艱困的處境裡也不能遺忘初心。

畫家周于棟「三輪車」中車伕的身影，便讓人聯想到吳清友先生年少時的一段奇遇。念初中時吳清友玩心重、對課業漫不經心。他在街頭閒晃時認識一位三輪車伕，高中聯考前一晚，吳清友竟然跑去找這一位車夫玩牌，一口氣賭光所有零錢。沒想到，車伕贏錢後，竟然要求要陪吳清友應考。考完後，車伕開了一輛敞篷的雪佛蘭跑車來接他，帶他去看台南市日治時期一間名叫「寶美樓」的酒家遺址。

車夫告訴他，自己其實是一名郎中，之前在寶美樓學得老千詐賭之術，還把吳清友輸光的錢通通還給他。吳清友在自傳中表示，此後在人生不同階段，他總會想起這一位神秘的三輪車伕，「或許他要告訴我這個善良的笨小孩，好好體會江湖險惡，人心詭詐」。

此次展出的畫作，不少蘊藏著吳清友對女兒吳旻潔無聲的愛。藝術家黃本蕊從2009年起持續與誠品畫廊合作展出，筆下那隻那隻反覆出現的雪白色兔子，有個可愛的名字「尼尼」（Nini）。尼尼輪廓柔和、面無表情，總是靜靜地觀察著這個世界，其圖像與裝置藝術經常在誠品書店的多個空間出現，成為誠品獨有的感情符號。

其實，「尼尼」不只是誠品的感情符號，更承載著吳清友對吳旻潔的愛。此次展出的「就叫它"愛"吧!」，便代表吳清友對女兒的心意。此一組畫以三幅並置畫面構成連續敘事：第一幅中，尼尼凝視著一個背對觀眾、僅露出耳朵的兔型布偶，彷彿在思索著什麼；第二幅中，尼尼靠近並且輕輕觸碰了對方，並小心觀望是否有人看見；第三幅中，尼尼不再猶豫，輕輕地將它擁入懷中。這樣的視覺表現極其細膩，雖然沒有複雜的情節，卻在微小的肢體動作中，傳達出最真誠的情感。畫面中那種無須言說的親密與理解，既像是愛侶，也像是父女之間那種毫不張揚，卻再真實不過的愛。

王攀元「殘燭」作品中的孤寂氛圍，讓人聯想到吳清友在中年時所面對到的人生虛無感，對於生命該往何處去等哲思問題。他作為誠品創辦人，多年辛勞的背後那份道不盡的心境，在交棒給女兒時曾語重心長地對她說：「有時候當領導人是非常孤獨的，妳要學會面對這種孤獨。」