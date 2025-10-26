華航首架787預定2026年首季抵台 可望6月上線

快訊

中央社／ 台北26日電

華航空公司總經理陳漢銘日前視察曼谷分公司，並與媒體座談。針對華航訂購的波音787飛機，他說，明年預計接收3到5架，首架預定首季交付，可望6月上線，先營運曼谷或東京。

華航於2022年8月決議，訂購16架波音787客機，搭配奇異GEnx發動機，2023年5月，再增加8架，總數達24架，擔綱中運量廣體新世代客機主力；其中6架為大運量的787-10，原先預計2025年開始交付第1架787，不過，波音交機出現延誤。

陳漢銘說，華航的787已在測試飛行，首架預定明年第1季就會到台灣，可望明年6月上線營運，將先飛曼谷或東京航線，全年預計接收3至5架新機。

針對不少旅客抱怨華航較老的空中巴士A330機型，陳漢銘說，會視787交機情況逐步汰換，因A330是租賃機，也有機會提前退租。

華航新機計畫中，還包括：2024年3月向空中巴士訂購10架A350-1000廣體客機訂單，預計2029年起交付；2025年5月向波音訂購10架777-9廣體客機及4架777-8F貨機，預計2030年起交付，A350-1000與777-9都將投入北美與歐洲長程航線。

另外，華航也正委託空中巴士進行15架A350改艙工程，預計2027年起推出A350全新客艙。

陳漢銘說，改艙客機與所有新機都會延續東方美學精神，但會有全新的風格，展現讓旅客眼睛為之一亮的品牌特色。

華航 空中巴士 波音

