加油要快！中油宣布調漲本周汽柴油大漲

台灣中油公司宣布，自明（27）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.5元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.0元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升25.5元。

中油表示，本週受美國擴大制裁俄國石油公司及美國商用原油庫存下降等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.5元及0.6元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

中油說，本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至9月底止，台灣中油共吸收約63.21億元。