血管瘤印記轉化時尚夢 「蝴蝶女孩」勇敢蛻變

「蝴蝶女孩」小昕出生時，左臉紅色血管瘤如蝴蝶展翅，異樣眼光如影隨形，國小3年級雷射治療、印記消失後，她變得更自信、勇敢追夢，盼未來成為服裝設計師，為別人的美麗加分。

小昕出生就罹患血管瘤，憂心的爸媽曾求醫，醫師告知長大會消退，但如蝴蝶展翅般的紅色印記，等待多年卻遲未消退，甚至變得更為鮮紅。因緣際會之下，小昕一家結識了陽光基金會，經社工牽線再度求診，得知血管瘤不僅不會自動消失，甚至可能有增生突變風險。

小學3年級的小昕，自此開始一段連大人都難以想像的辛苦療程，為讓每月一次的雷射治療效果更好，小昕必須在無麻醉狀態下進行，治療過程總是痛到流淚，但小昕相信治療後會越來越好；努力熬過長達6年的療程，「蝴蝶」離去，不再飽受異樣眼光的小昕，開始想像未來。

小昕近期透過新聞稿分享這段心路歷程，她說，雷射療程術後，除要傷口照護，更要避免曬太陽，在家畫畫成為心靈的陪伴與情感的出口；「現在的我比以前更加自信勇敢」，小昕夢想成為服裝設計師，將天馬行空的想像力，化作一件件獨一無二的衣裳，為別人的美麗加分。

小昕今年以畫作「寶貝兔子」，投稿陽光基金會2026小陽光桌曆徵選獲得優選，畫中懷抱的大兔子娃娃，是她從小到大的陪伴者，總在傷心難過與遭遇異樣眼光時，

帶給她好心情，因此希望畫作也能為大家帶來療癒，鼓勵其他顏損兒，「雖然治療會痛，但只要勇敢堅持，一定會變漂亮。」

陽光基金會每年服務逾400名燒傷顏損兒童，提供生心理重建服務，舉辦繪畫班及畫作徵選等活動，鼓勵陽光孩子透過創作過程多元發展、重拾快樂與自信；「2026小陽光桌曆—神燈聽我說」收錄小昕及其他13名孩子的精彩畫作，以童趣繽紛色彩展現陽光孩子的奇思妙想與純真心願。

陽光基金會表示，2026小陽光桌曆每本義賣新台幣239元，義賣所得將挹注燒傷顏損兒生心理重建服務經費，邀請民眾踴躍認購支持，一同幫助陽光孩子勇敢面對挑戰、重拾自信。