乾癬共病多 心血管疾病死亡風險比正常人高出50%

乾癬不只影響外觀，也常伴隨心血管疾病、高血壓、糖尿病、肥胖、憂鬱症等，心血管疾病死亡的風險比正常人高出50%，而嚴重乾癬患者的心肌梗塞風險高出正常人3倍。台北林口長庚醫院皮膚科副教授級醫師黃毓惠指出，乾癬不是單純的皮膚病，而是一種慢性免疫發炎疾病，會反覆發作、引發許多共病症。

根據統計，台灣約有2至3%人口受影響，代表每100人中就有2至3人正在與乾癬共處。黃毓惠說，乾癬病友常見的共病問題會相互影響，形成惡性循環。尤其，乾癬可能導致胰島素阻抗，使肝臟細胞受損，加劇發炎因子以及皮膚病灶。乾癬病友容易合併脂肪肝，高出一般人的2.7倍，應定期檢查監控肝臟健康。

此外，癌症治療過程中，化療、標靶藥物或免疫治療都可能誘發或惡化乾癬。黃毓惠指出，這是因為癌症治療會改變體內的免疫環境，當免疫系統受到刺激或抑制時，可能觸發乾癬的復發或使原有病灶惡化。雖然這種情況並不罕見，需要腫瘤科與皮膚科醫師密切合作處理，癌症與乾癬治療可以並行。

台灣乾癬協會理事長柯怡謀表示，乾癬性疾病（Psoriatic Disease）是一種全身性免疫失衡的慢性發炎疾病，約3成患者同時出現關節炎（Psoriatic Arthritis）。研究顯示，乾癬患者除皮膚與關節受影響外，也常伴隨代謝症候群、心血管疾病、發炎性腸道疾病、眼睛病變和精神疾病等。

在眾多共病中，心血管疾病是乾癬患者最嚴重的健康威脅之一。柯怡謀強調，乾癬病灶中的發炎反應透過血液傳導至全身，造成血管內皮受損、動脈粥狀硬化、心肌缺血與中風等。多項研究指出，乾癬病友罹患心血管疾病的機率為一般人的2至3倍，平均提早5年發病，病程愈長、病情愈重、風險愈高。

目前乾癬治療可分為4線，包含類固醇、免疫調節劑、照光治療、生物製劑等，患者應依據自身情況選擇合適的治療方式。柯怡謀提醒，唯有早期診斷、整合照護與政策支持，才能中斷「乾癬共病連環扣」，降低死亡與失能風險。