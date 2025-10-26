快訊

一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

影／川普抵達馬來西亞！下機熱舞畫面曝 將見證泰柬簽和平協議

泰國王太后逝世 曼谷UNIQLO「1舉動」網驚：公關太會了

聽新聞
0:00 / 0:00

無預警區域停電事故頻仍 監院促政院與台電檢討

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

近年區域性無預警停電事故頻仍、搶修耗時，引發民怨。監察委員田秋堇、賴振昌日前出具調查報告指出，近期無預警停電主因涉及設備老化、變電所興建延宕、自動化不足等多重因素，促請行政院、經濟部及台電公司應檢討改善，以提升供電穩定。

兩位監委於調查報告指出，依台電統計，2024年度全國共發生7482起配電系統層級無預警停電事故，台電雖規畫興建新變電所分流電力做改善，但規畫興建的23座變電所，有14座因遭反對而延宕。經濟部與台電應強化溝通讓國人理解，盡速推動新設變電所與老舊設備汰換計畫。

兩位監委表示，台電提供數據顯示，近年停電次數下降，然近10年平均每戶停電時間卻在2024年上升至3.651分鐘；台電公司解釋，因我國電纜地下化比率近五成，加上行政院「路平方案」，使停電搶修平均時間增加3.5小時。建議行政院督導各道路管理機關就「孔蓋降埋」對停電搶修影響提出合宜配套，並促請經濟部檢討近年停電事件影響範圍與修復時效。

該案諮詢委員分析，台電宣稱饋線自動化比率達九成以上，但平均停電時間未見明顯縮短；經查，現行台電內部規定對「自動化饋線」標準寬鬆。調查委員認為，經濟部宜檢討饋線自動化定義及加速智慧電網建設，以達成停電時能自動檢測及避免影響擴大情況。

兩位監委發現，台電公司部分新設備運轉未久即發生故障，像2024年7月9日大金門地區停電，就是因為塔山電廠新安裝比壓器設備使用未滿一年即故障等因素造成。促請經濟部督導台電系統性分析，檢討設備品質管理與查驗程序，防杜同類事件再發生。

調查報告也揭示，桃園地區於2024年上半年多次發生無預警停電，且部分事故資料未即時登錄；台電說明因修復人力不足疏漏。兩位監委認為，經濟部應督促台電公司核實登錄停電事故，並參考先進國家電業管理經驗，建立有效稽核機制。

兩位監委提到，丹娜絲風災後，經濟部規畫強化電線桿抗風並主幹線優先地下化，而據諮詢專家意見，全面地下化成本高昂且維修不易，且過度地下化將衍生電容效應及電力虛功過多，宜審慎評估。促請經濟部責成台電通盤規畫，以兼顧電網韌性、經濟效益及公共安全。

監察院補充，財政及經濟委員會已審議通過田秋堇、賴振昌所提調查報告，促請行政院、經濟部及台電公司應檢討改善，以提升供電穩定。

近年跳電情況增加，台電人員常緊急搶修。圖為搶修電桿示意圖。圖／聯合報系資料照片
近年跳電情況增加，台電人員常緊急搶修。圖為搶修電桿示意圖。圖／聯合報系資料照片

台電 停電

延伸閱讀

苗栗市、頭屋鄉1.6萬自來水戶改鯉魚潭水庫供應 經濟部鬆口會規畫

電桿突倒塌！桃園龜山1313戶摸黑過夜 台電搶修中

基隆驟雨逾3千戶停電 上午10時全數復電

基隆配電線路疑因風雨受損 饋線跳脫多數3分鐘復電 百戶仍停電待修

相關新聞

連假收假日國道連3起事故釀回堵 下午11處地雷路段曝光

今天是光復節連假收假日，上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢，但仍發生小客車撞外側護欄及追撞等...

氣象署：周四周五降雨趨緩 周六下波東北季風再報到

雨還沒有下完。中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天到周三持續受東北季風影響，周三前迎風面北部及東半部雨勢持續，北部及東半...

若排除癌症 國人平均延壽3.59年

內政部昨公布「一一三年特定死因除外簡易生命表」，國人平均壽命為八十點七七歲，其中「惡性腫瘤」對壽命影響最大，若剔除此項死...

長榮馬拉松52國跑者齊聚 半馬女子陳美彤奪冠

長榮航空馬拉松今天登場，今年吸引52個國家共2萬4000名的海內外跑者參加，其中半馬女子組冠軍由陳美彤以1小時22分鐘打...

吳清友紀念展用藝品揭秘人生 誠品雪白兔「尼尼」有洋蔥暗藏父女之愛

誠品生活新店開幕時，一隻巨大的「尼尼」兔子裝置藝術相當吸睛。但多數人不知道，創作「尼尼」的藝術家黃本蕊，不僅是誠品董事長...

ASUS PureGo OW100活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮

一想到華碩（ASUS），就會想到筆電、桌機、手機、掌機等產品，但其實也有活氧機喔！聯合新聞網《科技玩家》開箱ASUS PureGo OW100活氧水殺菌機，在重視食安的時代，消毒殺菌成為日常，在自家水龍頭裝上ASUS PureGo OW100活氧水殺菌機，實測打開真的會聞到臭氧（活氧）味，就能進行洗碗、洗手、洗蔬果，達到消菌目的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。