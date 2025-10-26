無預警區域停電事故頻仍 監院促政院與台電檢討

近年區域性無預警停電事故頻仍、搶修耗時，引發民怨。監察委員田秋堇、賴振昌日前出具調查報告指出，近期無預警停電主因涉及設備老化、變電所興建延宕、自動化不足等多重因素，促請行政院、經濟部及台電公司應檢討改善，以提升供電穩定。

兩位監委於調查報告指出，依台電統計，2024年度全國共發生7482起配電系統層級無預警停電事故，台電雖規畫興建新變電所分流電力做改善，但規畫興建的23座變電所，有14座因遭反對而延宕。經濟部與台電應強化溝通讓國人理解，盡速推動新設變電所與老舊設備汰換計畫。

兩位監委表示，台電提供數據顯示，近年停電次數下降，然近10年平均每戶停電時間卻在2024年上升至3.651分鐘；台電公司解釋，因我國電纜地下化比率近五成，加上行政院「路平方案」，使停電搶修平均時間增加3.5小時。建議行政院督導各道路管理機關就「孔蓋降埋」對停電搶修影響提出合宜配套，並促請經濟部檢討近年停電事件影響範圍與修復時效。

該案諮詢委員分析，台電宣稱饋線自動化比率達九成以上，但平均停電時間未見明顯縮短；經查，現行台電內部規定對「自動化饋線」標準寬鬆。調查委員認為，經濟部宜檢討饋線自動化定義及加速智慧電網建設，以達成停電時能自動檢測及避免影響擴大情況。

兩位監委發現，台電公司部分新設備運轉未久即發生故障，像2024年7月9日大金門地區停電，就是因為塔山電廠新安裝比壓器設備使用未滿一年即故障等因素造成。促請經濟部督導台電系統性分析，檢討設備品質管理與查驗程序，防杜同類事件再發生。

調查報告也揭示，桃園地區於2024年上半年多次發生無預警停電，且部分事故資料未即時登錄；台電說明因修復人力不足疏漏。兩位監委認為，經濟部應督促台電公司核實登錄停電事故，並參考先進國家電業管理經驗，建立有效稽核機制。

兩位監委提到，丹娜絲風災後，經濟部規畫強化電線桿抗風並主幹線優先地下化，而據諮詢專家意見，全面地下化成本高昂且維修不易，且過度地下化將衍生電容效應及電力虛功過多，宜審慎評估。促請經濟部責成台電通盤規畫，以兼顧電網韌性、經濟效益及公共安全。