氣象署：周四周五降雨趨緩 周六下波東北季風再報到

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署指出，周三前迎風面北部及東半部雨勢持續，尤其周二水氣多，大台北山區及基隆北海岸有局部大雨，周二及周三宜蘭也有局部大雨機率。聯合報系資料照片
中央氣象署指出，周三前迎風面北部及東半部雨勢持續，尤其周二水氣多，大台北山區及基隆北海岸有局部大雨，周二及周三宜蘭也有局部大雨機率。聯合報系資料照片

雨還沒有下完。中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天到周三持續受東北季風影響，周三前迎風面北部及東半部雨勢持續，北部及東半部雨勢明顯，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭有局部大雨，北台灣局部低溫可達20度，中南部日夜溫差大。周四東北季風短暫減弱，降雨趨緩，周六又有下一波東北季風接續影響。

劉沛滕表示，周三前迎風面北部及東半部雨勢持續，尤其周二水氣多，大台北山區及基隆北海岸有局部大雨，周二及周三宜蘭也有局部大雨機率。周四、周五東北季風減弱，水氣減少，東半部、基隆北海岸仍有雨勢。

劉沛滕指出，今天受東北季風影響，迎風面北部及東半部雲量多，桃園以北、宜花有局部降雨，部分東半部沿海也有零星降雨。中南部晴到多雲、可見陽光，但午後山區或部分南部地區有短暫降雨。溫度方面，南部日夜溫差大，北部整天濕涼，南來北往要注意溫差。

未來一周降雨以東北季風為主，劉沛滕說，明天至周三是降雨相對明顯時間，北部及東半部都有局部降雨，宜蘭有局部大雨，周二北海岸、大台北山區也有局部大雨，中南部山區午後有短暫降雨。

劉沛滕指出，周四、周五東北季風減弱，環境轉為東風，降雨減少，東半部有零星降雨，基隆北海岸、東北角也有降雨，其他地區溫度回升，降雨趨緩。周六下波東北季風報到，迎風面包括桃園以北及東半部又容易有降雨。

溫度方面，劉沛滕表示，今天至周二清晨北台灣偏涼，低溫約22度，北海岸、近山區局部可能下探20度，中南部日夜溫差可達8到10度。周四白天高溫回升，周六下一波東北季風影響又轉涼。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

