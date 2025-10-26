快訊

一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

影／川普抵達馬來西亞！下機熱舞畫面曝 將見證泰柬簽和平協議

泰國王太后逝世 曼谷UNIQLO「1舉動」網驚：公關太會了

潛海戰將曾獲魚群相救 管碧玲承諾海洋保育要突破八億元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
海洋委員會25日於高雄駁二B6倉庫舉辦《沉睡的水下巨人》電影欣賞，海委會主委管碧玲出席力挺。圖／海委會提供
海洋委員會25日於高雄駁二B6倉庫舉辦《沉睡的水下巨人》電影欣賞，海委會主委管碧玲出席力挺。圖／海委會提供

海洋委員會25日於高雄駁二B6倉庫舉辦《沉睡的水下巨人》電影欣賞，海委會主委管碧玲出席力挺這部由金鐘導演耗時四年、超過600次下潛，以8K超高畫質記錄的深海紀實片，也特別邀請在水下搏命清網的「潛海戰將」們，與導演李景白、海洋作家廖鴻基，及兩百餘名關心海洋的民眾等人共同觀影。管碧玲向這群水下英雄們承諾，海委會將全力突破海保署每年僅八億元預算的天花板，做潛海戰將與海洋保育最堅實的後盾，終結「潛水英雄孤軍作戰」的時代。

導演李景白透過《沉睡的水下巨人》，記錄了台灣海洋的哀愁與生態變異的困境，而由海委會海洋保育署號召，全國超過5,800人的「潛海戰將」，則藉由水下的「行動解方」帶來希望，他們將熱愛潛水化為對海洋最堅定的承諾，是電影之外的「藍色行動力」。

小琉球海洋志工隊代表「天使魚」描述：每一次下潛移除廢棄漁網，隊員們面對的不是靜謐的藍，而是暗流洶湧的戰場。他們必須在被海流捲走、氧氣不足，甚至命懸一線的風險下，拆除緊纏在珊瑚上的無聲枷鎖。另一位潛海戰將分享父親的「捷克魚」奇蹟：他的父親當時在外海時突遇強大海流，幾乎與死神擦肩時，被一群台灣少見的「捷克魚」群包圍。這群魚彷彿形成一股溫柔而堅韌的力量，重重包圍著他，幫助他最終成功脫險。這段「超乎科學的相救」，正是英雄們用生命對海洋兌現承諾時，海洋給予的最真實、最溫暖的「英雄回報」。

管碧玲表示海委會在推動「三安」（即國安、治安、平安）的任務上已獲致社會認同，爭取到數百億元經費投注海洋安全、海巡任務、科學研究船，但也必須誠實地說，海洋保育署每年僅有八億元的預算，政府對海洋保育的投入「資源嚴重不足」，也是這一點讓她感嘆「海洋是美麗的，但她卻美麗得很寂寞很空虛。」

面對潛海戰將們與導演、工作團隊用生命換來的憂愁與希望，管主委向關心海洋的民眾承諾，海委會下階段最重要工作將是「賦能」，將導入政府更多、更大規模的資源，「打破八億天花板」。管碧玲強調，海委會將加速落實去年通過的《海洋保育法》，全面衝刺「執法的打造、保護區的劃設，以及相關基礎設施的建構」，作潛海戰將最堅實的後盾，將行動保育提升至國家戰略高度。

管碧玲 捷克 巨人

延伸閱讀

舒淇從沒想過會當導演！侯孝賢一句話成她改變關鍵

海巡基層被要求蒐集罵政府貼文？管碧玲駁斥：絕不會政治偵查

沒編足警消退休金藍委嗆砍預算 劉世芳：當好人也要依憲法

「拜託不要」海委會管碧玲苦苦哀求 探測預算協商無共識

相關新聞

連假收假日國道連3起事故釀回堵 下午11處地雷路段曝光

今天是光復節連假收假日，上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢，但仍發生小客車撞外側護欄及追撞等...

氣象署：周四周五降雨趨緩 周六下波東北季風再報到

雨還沒有下完。中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天到周三持續受東北季風影響，周三前迎風面北部及東半部雨勢持續，北部及東半...

若排除癌症 國人平均延壽3.59年

內政部昨公布「一一三年特定死因除外簡易生命表」，國人平均壽命為八十點七七歲，其中「惡性腫瘤」對壽命影響最大，若剔除此項死...

長榮馬拉松52國跑者齊聚 半馬女子陳美彤奪冠

長榮航空馬拉松今天登場，今年吸引52個國家共2萬4000名的海內外跑者參加，其中半馬女子組冠軍由陳美彤以1小時22分鐘打...

吳清友紀念展用藝品揭秘人生 誠品雪白兔「尼尼」有洋蔥暗藏父女之愛

誠品生活新店開幕時，一隻巨大的「尼尼」兔子裝置藝術相當吸睛。但多數人不知道，創作「尼尼」的藝術家黃本蕊，不僅是誠品董事長...

ASUS PureGo OW100活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮

一想到華碩（ASUS），就會想到筆電、桌機、手機、掌機等產品，但其實也有活氧機喔！聯合新聞網《科技玩家》開箱ASUS PureGo OW100活氧水殺菌機，在重視食安的時代，消毒殺菌成為日常，在自家水龍頭裝上ASUS PureGo OW100活氧水殺菌機，實測打開真的會聞到臭氧（活氧）味，就能進行洗碗、洗手、洗蔬果，達到消菌目的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。