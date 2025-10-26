連假省道12路段壅塞 燕子口堰塞湖溢流台8線天祥-太魯閣持續封閉

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水位溢流靳珩隧道，台8線167K+700 ~ 184K+500 (天祥至太魯閣路段)仍持續配合封路，後續視災況評估另行公告放行時間。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水位溢流靳珩隧道，台8線167K+700 ~ 184K+500 (天祥至太魯閣路段)仍持續配合封路，後續視災況評估另行公告放行時間。圖／林業署花蓮分署提供

今天是光復節連假收假日，預估返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含台64線中和交流道接國3、台74線台中環線接國3等12路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，另連假期間也有國道客運優惠措施，如有返工旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

昨天光復節連假第2天省道部分路段已有車多或壅塞情形，主要為台61線北上伸港至中彰大橋路段（163K+0~161K+0）及南下鳳山溪橋路段至竹港大橋路段（72K+200~73K+0）；台74線西向霧峰至大里路段（38K+0~33K+0）及東向草湖至霧峰路段；台18線西向觸口路段（39K+0~34K+0）及東向中埔路段（20K+0~25K+0）。

西部國道客運共計行駛5552班次，疏運10萬1141人；東部國道客運路線共計行駛1475班次，疏運2萬3507人。

交通部公路局表示，今天是光復連假最後1天，預估返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段，包含銜接國道的快速公路路段，包含北部台64線中和交流道接國3、中部台74線台中環線接國3、南部台86線歸仁及仁德系統路段；主要城際道路如北部台61線鳳鼻至香山路段，中部台61線竹南路段、玄寶大橋路段及台61線中彰大橋路段。

部分短程旅遊觀光景點路段也預估將有車多或壅塞情形，包含北部台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、台3線大溪路段以及南部台3線古坑至梅山路段。建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

另公路局表示，已請客運業者於114年光復連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運優惠措施，如有返工旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

公路局提醒，因應燕子口堰塞湖水位溢流靳珩隧道，台8線167K+700 ~ 184K+500 (天祥至太魯閣路段)仍持續配合封路，後續視災況評估另行公告放行時間，請民眾避開該路段或出發前先查詢相關管制情形。

