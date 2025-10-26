60歲婦女印尼返台後發燒 高雄出現第3例境外移入屈公病

高市衛生局今天公布今年度第3例屈公病確診個案，本國籍60歲女性3天前從印尼返國後出現發燒39度，在機場接受登革熱快篩呈現陰性，配合防疫被送往醫院進一步檢驗，結果顯示為屈公病PCR陽性，因成功阻絕病毒於境外，社區不必噴藥防治。

屈公病與登革熱皆是透過帶有病毒的埃及斑蚊或白線斑蚊傳播引起的急性傳染病，病患常出現發燒症狀。今年全球屈公病疫情嚴峻，高雄市衛生統計，高市屈公病本土確診病例累計0例，境外移入確診3例。

衛生局提醒，民眾自小港機場入境時若有發燒、頭痛、肌肉骨骼酸痛等登革熱疑似症狀，入境時主動告知機場檢疫人員並配合抽血及疫調，配合完成登革熱NS1快篩採檢，等待快篩結果，即可獲500元禮券。

另於入境發燒配合採檢NS1快篩陰性者，同意入住指定醫院等待至PCR檢驗結果確認，可獲禮券1000元，住院期間費用免費（不含伙食費及自費病房費）、機場至指定醫院計程車費用則核實支付，確診另獲2500元通報獎金。