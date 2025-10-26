快訊

武陵農場仙境美景再現 日夜日溫差大屋頂升起水氣成薄霧

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

武陵農場仙境美景再現，因日夜日溫差大，農場屋頂升起水氣化為薄霧，被形容像仙境；農場也預告欣賞銀杏季節已到，預估從下周起銀杏將陸續轉黃，整個11月都是欣賞銀杏的最佳時刻。

武陵農場表示，現在是10月底，武陵農場日夜溫差已經非常明顯，依氣象署資料，農場今天早上溫度約16度，加上前幾天濕潤天氣，今天早上陽光露臉、天空放晴，屋頂上瞬間升起陣陣水氣，在晨光下化為薄霧。

農場小編在臉書PO出照片，許多網友說很美，農場小編說這不是「昇華」，而是陽光讓水氣蒸散升起，在光影交錯間，整個農場彷彿被仙氣籠罩。

農場表示，目前秋意漸濃，武陵農場的銀杏也悄悄染上金黃的色澤，目前樹梢間已有幾抹淡淡金意，預估從下周起將陸續轉黃，整個11月都是欣賞銀杏的最佳時刻，漫步銀杏林，很有詩情畫意。

武陵農場日夜溫差大，今天早上天氣晴，農場屋頂升起水氣，在晨光下化為薄霧美景。圖／取自武陵農場臉書
武陵農場日夜溫差大，今天早上天氣晴，農場屋頂升起水氣，在晨光下化為薄霧美景。圖／取自武陵農場臉書

武陵農場 銀杏

