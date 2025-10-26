快訊

光復節連假收假日「國5宜蘭-坪林恐塞12小時」下午11處地雷路段曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是光復節連假收假日，預估今日交通量為106百萬車公里，今日國道以收假返家車流為主，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。高速公路示意圖。聯合報系資料照
今天是光復節連假收假日，預估今日交通量為106百萬車公里，今日國道以收假返家車流為主，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，預估塞12小時，呼籲國5北向用路人盡量於上午9時前出發，另今天下午總計有11處壅塞路段。

昨日全日交通量為107.1百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，國5交通量為2.7百萬車公里，為平日年平均（2.5百萬車公里）的1.1倍，昨日路況除國1北向竹北至湖口路段於22時逐漸紓解外，其餘路段於19時後大致順暢。

至於今日0-5時平均交通量為5.5百萬車公里，為平日年平均（4.0百萬車公里）的1.4倍；預估今日交通量為106百萬車公里。

交通部高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為8.4百萬車公里，今日相關疏導措施包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高公局預判，今日國道以收假返家車流為主，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發，以節省寶貴時間。

而下午預判國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

今天是光復節連假收假日，國道以收假返家車流為主，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。圖／交通部高公局提供
國道 宜蘭 光復節 連假

