影／空服員離世 長榮馬拉松現場工會抗議提訴求

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會，清晨前往長榮航空在總統府前舉辦的「長榮馬拉松」會場前陳情；高舉「病假無罪」紙板，向感謝跑者的支持，高呼「生命無價 請假無罪」尋求支持。記者黃義書／攝影
桃園市空服員職業工會長榮航空企業工會，清晨前往長榮航空在總統府前舉辦的「長榮馬拉松」會場前陳情。就長榮航空34歲孫姓空服員抱病執勤，本月初不幸病逝，長榮航空卻一直未給予具體的改革承諾，要求董事長林寶水、總經理孫嘉明具體回應改善方案。

桃園市空服員職業工會理事長張書元、副理事長趙婕歡、長榮航空企業工會、桃園市空服員職業工會常務理事林昱嘉及工會成員，在「長榮馬拉松」舞台對面的賽道旁，手持白玫瑰及「我支持 空服員 請假無罪」貼紙陳情，高呼「生命無價 請假無罪」表達訴求；也在一旁發放「我支持 空服員 請假無罪」的貼紙，供跑者張貼運動衣上表達支持之意。

長榮空服員、工會常務理事林昱嘉表示，每年有數千名空服員為了榮譽感、為不被懲罰，而抱病上班。在空服員的職場上，照顧自己請假、照顧我們家庭請假，彷彿是一個犯罪的行為。林昱嘉沉痛的表示，空服員也有生病的權利、也有生病請假在家休養的權利。

長榮空服員、桃園市空服員職業工會副理事長趙婕歡代表宣讀空服員工會主張，要求長榮航空給予具體承諾：

一、病假、特別休假、天災假不能扣考績，取消周末、國定假日、旺日請假會被加重扣考績的懲罰機制。

二、特別休假應視同依班表出勤，不能有任何不利待遇，包含但不限於考績、選班選假、調班。

三、空服員互相調班，是兼顧空服員生活和航空業營運，並非獎勵，長榮航空不能因為空服員請假，而限縮或禁止空服員調班。

總經理孫嘉明代表長榮航空出席「長榮馬拉松」致詞並為跑者鳴槍啟跑，參與抗議的空服員、工會成員，隔著賽道向孫嘉明喊話，要求出來面對。同時，高舉「病假無罪」紙板，向感謝跑者的支持，高呼「生命無價 請假無罪」尋求支持，同時不斷向舞台上的孫嘉明喊話，但未獲回應。

最後馬拉松起跑結束後，林昱嘉率先跨越欄杆、穿過賽道、登上舞台，將「我支持 空服員 請假無罪」貼紙張貼在舞台上，而張書元被工作人員攔阻；隨後，參與抗議的成員紛紛步上舞台，張貼「我支持 空服員 請假無罪」貼紙，並將白色的玫瑰布置在舞台上表達訴求。

