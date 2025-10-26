影／空服員離世掀討論...工會批「請假制度未改」闖馬拉松喊訴求 周四轉戰勞動部抗議

長榮航空孫姓空服員不幸離世引發高度討論，空服員工會認為，至今仍無明確改善請假制度方案，因此今凌晨4點半聚集30至40人於長榮航空馬拉松現場高舉白玫瑰重申訴求，長榮航空雖派高階主管接受陳情，但遭工會拒絕，工會成員甚至闖入賽道，過程中警方欲阻止，甚至有警員跌倒，但最後工會仍登上舞台貼上抗議標語，另也預告周四（30日）將轉戰勞動部抗議。

長榮航空孫姓空服員日前於機上執勤期間身體不適，後續送醫歷經16天的救治後，仍不幸離開人世，引發社會高度關注，勞動部17日邀集交通部、民航局與長榮、華航、華信、立榮、星宇、虎航等6家國籍航空達成4決議，長榮航空也在24日公布內部調查報告。

但空服員工會認為，長榮航空至今無提出明確改善請假制度方案，勞動部4決議也僅討論病假，因此今天凌晨4點半於長榮航空馬拉松現場再拿白玫瑰高喊「生命無價，病假無罪、生命無價，特休無罪、生命無價，天災假無罪」。

桃園市空服員職業工會理事趙婕歡代表向長榮董事長林寶水、總經理孫嘉明重申訴求，包含病假、特別休假、天災假不能扣考績，取消周末、國定假日、旺旺日請假會被加重扣考績的懲罰機制。特休假應視同依班表出勤，不能有任何不利待遇，包含但不限於考績、選班選假、調班；空服員互相調班，是兼顧空服員生活和航空業營運，並非獎勵，長榮航空不能因為空服員請假，而限縮或禁止空服員調班。

桃園市空服員職業工會常務理事林昱嘉說，工會與公司針對病態班表協商10多年，至今沒有改變，強調空服員是人，不是機器，會累、會生病，需要休息，請特休不應該被懲罰，生病的人不該被針對，也盼公權力跟法律有所規範，保障勞工權利。

長榮航空現場派高階主管出來接受陳情，但遭工會拒絕。桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，勞動部日前稱與6家航空公司達成4點決議，其中對於勞工為了治療疾病、休養或生理因素，而需要請病假或生理假，因涉及勞工身體健康，不應列入勤惰考核範圍內。但並未將特休假及天災假也納入，卻對外聲稱已有共識，讓外界認為問題已解決。

周聖凱說，為此，10月30日周四早上10點將與醫護工會至勞動部抗議，共同提出修法訴求；周表示，對於孫嘉明今天的態度非常失望，盡管人就站在舞台上卻連正眼看空服員都不願意，另也坦言長榮航空原先派協理出來接受陳情，但遭他們拒絕，工會盼希望有更高層的人出來面對。