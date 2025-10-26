東北季風再增強 大台北、宜蘭普遍短暫雨中南部午後雨

今天是光復節連假最後一天，受東北季風增強影響，中央氣象署指出，今天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區普遍有短暫雨發生，桃竹苗、花東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區則有局部短暫陣雨。

溫度方面，北部及宜蘭今天整天濕涼，氣溫在21至26度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約23至25度，高溫約27至32度，但南北溫差較大，氣象署呼籲民眾南來北往留意溫度變化。

氣象署指出，周一起迎風面降雨逐漸減少，東北季風周四減弱。周一到周三受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；周一桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨，但周二及周三水氣增多，桃園以北、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其中東北部地區降雨較廣泛，有局部大雨發生的機率，新竹以南地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，氣象署說，周一到周三北部、東北部高溫23到25度，中南部31到32度，花東27到29度。低溫方面，中部以北、東北部、金門21到23度，南部、花東、澎湖23到25度。