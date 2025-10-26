快訊

美加貿易火線再升溫！川普怒對加拿大多課10%關稅 原因曝光

3公斤手機殼誕生！「防沉迷」滑到手斷 外型神似黑金剛

影／空服員工會闖長榮馬拉松高喊訴求 周四轉戰勞動部抗議

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風再增強 大台北、宜蘭普遍短暫雨中南部午後雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
東北季風今再增強，迎風面普遍短暫雨，中南部午後雨。本報資料照片
東北季風今再增強，迎風面普遍短暫雨，中南部午後雨。本報資料照片

今天是光復節連假最後一天，受東北季風增強影響，中央氣象署指出，今天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區普遍有短暫雨發生，桃竹苗、花東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區則有局部短暫陣雨。

溫度方面，北部及宜蘭今天整天濕涼，氣溫在21至26度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約23至25度，高溫約27至32度，但南北溫差較大，氣象署呼籲民眾南來北往留意溫度變化。

氣象署指出，周一起迎風面降雨逐漸減少，東北季風周四減弱。周一到周三受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；周一桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨，但周二及周三水氣增多，桃園以北、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其中東北部地區降雨較廣泛，有局部大雨發生的機率，新竹以南地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，氣象署說，周一到周三北部、東北部高溫23到25度，中南部31到32度，花東27到29度。低溫方面，中部以北、東北部、金門21到23度，南部、花東、澎湖23到25度。

氣象署 東北季風 低溫

延伸閱讀

東北季風影響 4縣市大雨特報

北台灣溼答答 颱風論壇：最快這天才好轉「下到發霉」

北台灣降雨持續「東北季風明再增強」 下周四才可望放晴

大雨特報！新竹以北及宜蘭整天濕涼 下周四天氣才好轉

相關新聞

入秋最強冷空氣要來了！粉專：此時有機會跌破20度

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，入秋以來最冷時段要來了。

影／空服員離世掀討論...工會批「請假制度未改」闖馬拉松喊訴求 周四轉戰勞動部抗議

長榮航空孫姓空服員不幸離世引發高度討論，空服員工會認為，至今仍無明確改善請假制度方案，因此今凌晨4點半聚集30至40人於...

台離婚率上升 半數婚姻撐不過8.3年

內政部統計疫情後台灣離婚對數直線上升，從2021年的4萬7887對增至2024年的5萬3469對，粗離婚率達2.28‰，...

重要水庫幾乎全滿庫 明年5月前供水穩定

雖然昨天東北季風的威力已減弱，但中央氣象署表示，未來一周仍是東北季風的天氣型態，北部偏涼、南部日夜溫差大，類似天氣型態維...

北市長者「孤獨死」 4成逾3天發現

台灣尚未正式進入超高齡社會，台北市去年已正式邁入，六十五歲以上人口占總人口的百分之廿，近期統計台北市每年「孤獨死」長者破...

納粹傷痕與腳下的記憶 從歐洲「絆腳石」看台灣轉型正義

國家人權館今年推動「具轉型正義意涵場址」審查認證，林宅血案的發生地義光教會成為首個設置點。相對於設置紀念碑或紀念牌，歐洲的「絆腳石計畫」，行人可能會不小心踢到，還必須彎下腰才能看到絆腳石紀念的受難者名字，這場歐洲迄今規模最大的政治藝術計畫，紀念的態度更為謙卑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。