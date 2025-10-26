台大醫院PIUC值班主治醫師值班時薪900元？引爆熱議 網友嘆得不到尊重

醫療人力吃緊，尤其是兒科醫師備受關注。昨社群平台出現一則疑似「寶山」兒童醫院徵小兒加護病房（PICU）值班主治醫師的貼文，引起眾多網友討論，許多網友都知道寶山醫院是「台大醫院」在網路的暱稱。貼文提到，該院PICU為20床編制，全年收治各年齡層重症病患，包括新生兒至成人，病房24小時收案，負責全國重症兒童轉送與照護，值班主治醫師值班時數，以每小時900元計算。貼文一出，網友均認為時薪900元太低，兒科醫師專業得不到應有的尊重。

貼文指出，PICU病人病況複雜，常有多專科團隊共同照護，也執行多項侵入性醫療處置，如氣管插管、中央靜脈導管置放、胸管引流、腰椎穿刺、心肺復甦術及ECMO照護等。值班主治醫師需負責執行跨專科醫囑和收治急診入床，因病房無住院醫師及NP（專科護理師）協助，需親自開立醫囑與書寫病歷。病房夜間常規工作，包括床邊X光判讀約凌晨1時，及早晨氣體分析與1/0資料整理約早上6時。

至於工作時間與待遇為每月值班10班，平日夜班時段為下午5點至隔天上午8時，假日班分兩段為上午8時至晚間8時，以及晚間8時至隔天上午8時，假日較多月份需彈性支援，值班時數每小時900元，非值班時段無需進病房或收治病人分績效、不參與門診、不要求研究或教學活動。

職涯發展與制度方面，值班型主治醫師於符合科內論文條件，且待次專科有主治醫師退休後，方可轉任接替一般院聘主治醫師職，依人事室規定，主治醫師不受工上限限制，需配合科部排班與工作安排。

貼文PO出後，有網友提到，「到底是誰給了PO文者勇氣的？梁靜茹嗎？」扛一線夜班，所有procedure(醫療處置)和order（醫囑）自己來，病歷自己打，還要接新病人，每小時給900台幣？寶山這是認真的嗎？還是這是另類的苦肉計？告訴高層，你這條件出來就是等著被炎上臭罵一波。寶山你就繼續這樣，住院醫師是不是不夠派去PICU了？看到這條件還想去的人，不一定會贏得尊敬，反而會讓人唾棄，因為這種劣質的條件，理應被時代的洪流淘汰，不值得任何憐憫。

也有網友提到，在基層診所工作，時薪平均2000元起跳，更有網友說的直接，重症小孩的命只值一小時900的價值？有他院的醫師則說，兒科對醫院來說很賠錢沒錯，但寶山兒科照顧許多罕病、重症的孩子，還有兒童神經外科、心臟外科等團隊在努力，他們做過多少困難的手術跟治療，有些寶寶甚至是被家長遺棄在醫院，但醫護沒有放棄這些孩子，拯救多少幼小的生命，但他們的專業卻沒受到應有的尊重，他很希望未來還有好醫師願意留在醫院治療孩子，但看到這樣的慘況怎麼說得出口。

但也有網友指出，這不是醫院貼的徵人廣告，裡面有一些資訊也不是完全正確，感謝大家願意看到兒童加護病房醫師的辛苦與重症醫療的挑戰。目前台大兒童醫院徵求的加護病房住院型院聘主治醫師，第一年薪資包含底薪與值班津貼，整體月收入約23、24萬元以上，並非外傳時薪900元而已。若有另外執行其他臨床業務，也還有額外的績效收入。至於多少因為是個資，所以就不方便透露。

不過，網友仍說，所以月收入23至24萬很高嗎？還要扣稅金，一個月10班還能有什麼餘力執行臨床業務，由衷希望這些討論可以讓有意願投入兒童重症的年輕人打退堂鼓，因為上頭根本不珍惜你們的熱忱，更有人說，寶山用ICU職缺來表明立場，重症人命不值錢，尤其小孩子。