聽新聞
0:00 / 0:00

超高齡社會 虐老案件增

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

已進入超高齡化社會的台北市，除了面臨孤獨死件數攀升，虐老案也增加，去年北市每天平均受理五件老人受虐案，社會局五年來協助安置並代墊上億元，至今仍有近六千萬元未獲清償。社會局表示，若家屬都不理，最後將強制執行。

北市老人保護通報案從二○二○年一三八四件增至去年一七六九件，受暴樣態最多是精神暴力百分之五十、肢體暴力百分之四十五，其餘是遺棄、疏忽照顧及財務侵占；施暴者以子女等直系血親最多，從六四七人增至一一三○人。

北市社會局長姚淑文說，卑親屬對尊親屬施暴案以言語辱罵最多，有的不給睡覺、住在不良環境或虐待、恐嚇，也有因照顧壓力而致家暴，子女情緒困擾甚至與金錢等有關。

當長者有身體、健康危難時，社會局可依老人福利法緊急安置在安養中心、養護中心、住宿型長照機構等老福機構，代墊費用再向親屬請求返還，一年平均代墊五七六○萬元；五年來，安置人數從一四九人增至二二七人，累計六一二件、近一點一億代墊費，仍有三二四件、近六千萬元未獲清償。

姚淑文說，當社會局把長者送到安全處後，會開親屬會議、清償會議，若家屬都不理，就強制執行。

台灣自立支援照顧專業發展協會名譽理事長林金立說，主管機關會先協商追討安置費，若協商不成就送強制執行。被安置對象可能有多位家人，牽涉到誰繳、分配問題，所有應負擔的義務人須一起面對。

「老人保護的緊急安置是最後手段」林金立說，社會局可找家屬協商、警告、加強防治輔導或找其他照顧服務介入，分擔照顧者壓力，讓長輩繼續住在自家；若持續發生類似情形，應聲請保護令，遠離施暴者。

高齡化 社會局

延伸閱讀

北市每天5起虐老案…社會局代墊安置費 6千萬恐成呆帳

老人悲歌！議員曝北市長者「孤獨死」3天後才被發現逾4成

北市防堵非洲豬瘟再查傳統市場 蔣萬安曝豬禁宰5天影響供應量

北市主動打詐卻被數發部扯後腿？蔣萬安說話了

相關新聞

反跨退散！伴盟參加同志遊行 籲內政部立即廢除強制手術

今天為一年一度的臺灣同志遊行，因日前主辦單位一名工作人員在社群媒體發表反跨貼文，引發社群譁然。台灣伴侶權益推動聯盟今走上...

一直下雨一直滿！全台重要水庫幾乎滿庫 蓄水狀況近年冬季最讚

東北季風加上颱風外圍環流影響，北台灣下雨下不停，為水庫進來豐沛進帳，全台重要水庫幾乎全滿，蓄水率99％以上，經濟部水利署...

台離婚率上升 半數婚姻撐不過8.3年

內政部統計疫情後台灣離婚對數直線上升，從2021年的4萬7887對增至2024年的5萬3469對，粗離婚率達2.28‰，...

陸設冷靜期 專家建議台灣引入分居制度

陸劇裡，有男女主角申請離婚被退回，須經過30天冷靜期後才能再辦，男主趁機挽回婚姻，這段情節引發討論。專家認為，與其設冷靜...

重要水庫幾乎全滿庫 明年5月前供水穩定

雖然昨天東北季風的威力已減弱，但中央氣象署表示，未來一周仍是東北季風的天氣型態，北部偏涼、南部日夜溫差大，類似天氣型態維...

廣角鏡／雨中同志遊行 近15萬人參與

第廿三屆台灣同志遊行昨登場，儘管天空飄著細雨，仍不減民眾參與熱情，主辦單位估計近十五萬人參與，前總統蔡英文帶著愛犬樂樂、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。