超高齡社會 虐老案件增

已進入超高齡化社會的台北市，除了面臨孤獨死件數攀升，虐老案也增加，去年北市每天平均受理五件老人受虐案，社會局五年來協助安置並代墊上億元，至今仍有近六千萬元未獲清償。社會局表示，若家屬都不理，最後將強制執行。

北市老人保護通報案從二○二○年一三八四件增至去年一七六九件，受暴樣態最多是精神暴力百分之五十、肢體暴力百分之四十五，其餘是遺棄、疏忽照顧及財務侵占；施暴者以子女等直系血親最多，從六四七人增至一一三○人。

北市社會局長姚淑文說，卑親屬對尊親屬施暴案以言語辱罵最多，有的不給睡覺、住在不良環境或虐待、恐嚇，也有因照顧壓力而致家暴，子女情緒困擾甚至與金錢等有關。

當長者有身體、健康危難時，社會局可依老人福利法緊急安置在安養中心、養護中心、住宿型長照機構等老福機構，代墊費用再向親屬請求返還，一年平均代墊五七六○萬元；五年來，安置人數從一四九人增至二二七人，累計六一二件、近一點一億代墊費，仍有三二四件、近六千萬元未獲清償。

姚淑文說，當社會局把長者送到安全處後，會開親屬會議、清償會議，若家屬都不理，就強制執行。

台灣自立支援照顧專業發展協會名譽理事長林金立說，主管機關會先協商追討安置費，若協商不成就送強制執行。被安置對象可能有多位家人，牽涉到誰繳、分配問題，所有應負擔的義務人須一起面對。

「老人保護的緊急安置是最後手段」林金立說，社會局可找家屬協商、警告、加強防治輔導或找其他照顧服務介入，分擔照顧者壓力，讓長輩繼續住在自家；若持續發生類似情形，應聲請保護令，遠離施暴者。