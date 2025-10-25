聽新聞
北市長者孤獨死 4成逾3天發現

聯合報／ 記者楊正海陳雨鑫／台北報導
台北市人口老化，孤獨死案件攀升，據統計，台北市有百分之四十二孤獨死長者死亡三天後才被發現，八天以上的占百分之十二，其中最久達二十六天。本報資料照片
台北市人口老化，孤獨死案件攀升，據統計，台北市有百分之四十二孤獨死長者死亡三天後才被發現，八天以上的占百分之十二，其中最久達二十六天。本報資料照片

台灣尚未正式進入超高齡社會，台北市去年已正式邁入，六十五歲以上人口占總人口的百分之廿，近期統計台北市每年「孤獨死」長者破百人，其中四成於死後第三天以上才被發現。專家指出，預防孤獨死不能只靠人力，應投入更多救援系統等科技防範。而衛福部明年起將啟動全台獨居長者普查，針對高風險個案將導入相對應資源。

北市超過六十五歲以上長者約五十七點七六萬人，列冊的獨居老人共一萬四十四人，二○二二年、二○二三年、去年在宅死亡人數為一○七人、一○五人、一○九人等，今年到九月約七十人，其中五人甚至在社宅身亡。

台北市議員洪健益說，四成二的孤獨死長者死亡三天後才發現，八天以上的占一成二，其中最久達廿六天，他質疑通報機制失靈、社會局志工探訪人力不足，認為北市府應讓民間的志工加入探訪的行列。

北市社會局回應，⾼危機個案社⼯每⽉至少訪視二次；中危機個案每⽉至少一次；低危機個案視需要安排電訪或訪視，志⼯每⽉至少電話問安一次。並設有跨局處關懷通報機制、定期訪視及電話問安等方式守護長者居家安全。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧說，預防孤獨死，不能只靠人力，現在有許多志工是中高齡者，而這群中高齡志工的型態也正在變化，有些退休後開始當志工，卻因經濟因素又重回職場，留下的可能是沒體力再回職場的高齡志工，高齡志工能負擔的志工時數恐低於中高齡，聯繫社區內長者，不能只靠志工，政府應把錢花在智慧科技上。

衛福部社家署代理署長周道君說，據推估，全台六十五歲以上的長者，約七十萬人獨居。明年起，衛福部將與民政、社政單位合作，調查全台長者的居住型態、生活與身體狀況，這將是首次大規模調查，預期從此調查中，依長者的健康、社交互動等分析其風險，適時導入資源，降低孤獨死案件發生。

