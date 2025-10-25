聽新聞
石崇良：尼古丁含量標示今年公告 民團：菸害防制法已規定近30年

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北報導

美商加熱菸上架首日，衛福部長石崇良親自稽查，同日晚間因發現加熱菸外包裝未標示尼古丁含量，要求全數下架，石崇良第一時間回應，菸商送審版本與實際販售版本外包裝不同，昨改口並坦承，尼古丁含量限制今年才公告，菸商送審時未被要求標示，才導致爭議。民團指出，加熱菸標示尼古丁含量並非新規，政府不該為業者開脫。

石崇良解釋，菸品需標示尼古丁含量的規定早已存在，但「尼古丁含量限制」是今年才正式公告，而該家業者兩年前就已送審，因此當時未特別要求在包裝上標示含量，導致執行出現落差。加熱菸吸食方式與紙菸類似，因未設濾嘴，焦油含量雖低，但尼古丁風險更高，他強調，尼古丁標示是「不可退讓的紅線」。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，「菸害防制法」已明確規定，菸品需標示尼古丁含量已近卅年，國健署應依法行政，而非當菸商的保母，且國內加熱菸業者，為跨國菸草公司，同時也販售紙菸，從民國七十六年我國開放洋菸進口，販售紙菸已有四十年經驗，「菸防法」民國八十六年上路，就要求標示尼古丁含量，有強大法律資源的菸商，竟須靠政府提醒，才知要標示尼古丁含量？

依「菸防法」第十條規定，應在菸品容器，即外包裝上，標示尼古丁、焦油含量，若違反相關規定，可處菸商一百至五百萬罰鍰，販賣者也可處一至五萬罰鍰。林清麗說，國健署應依法行政開罰，不必同理再同理、提醒再提醒。

石崇良說，加熱菸上市初期，難免有紛擾，但政府對加熱菸政策明確，除在前端審查、把關，未來執法一定依法行政，絕不會讓。

加熱菸 石崇良

