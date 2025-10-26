逆轉乳癌高死亡率 明年推「論質計酬」

內政部昨公布「一一三年特定死因除外簡易生命表」，指出癌症仍是影響台灣人壽命的最大關鍵。乳癌是台灣女性癌症發生率之首，即使國內積極推動篩檢，乳癌死亡率仍持續增加，衛福部監測國內醫療院所治療乳癌的品質出現差異，為提升治療品質，明年第一季將推動「論質計酬」方案，盼能逆轉乳癌死亡率。

根據一一一年國民健康署癌症登記資料及一一二年衛福部公布的死因統計，一一一年有一萬七三六六位婦女罹患乳癌，一一二年有二九七二名婦女死於乳癌，相當於每天八點一位婦女死於乳癌，死亡率高居女性十大癌症第二。

衛福部長石崇良表示，台灣乳癌的死亡率仍居高不下，盤點近二年國內的乳癌用藥不僅跟上國際指引，且健保針對乳癌用藥幾乎有給付，進一步監測不同醫學中心間，治療乳癌患者的品質與存活率，發現存在落差，因此衛福部決定明年起推動「論質計酬」（P4P，Pay for Performance）方案，治療乳癌的效果愈好，就給予更好的給付。

石崇良說，參與該計畫的醫院，需要先通過癌症品質認證，每年治療乳癌個案數為五十例以上，監測治標包含化療低次數但高劑量、乳癌復發率、五年存活率等監測其品質。

他強調「乳癌的死亡率一直在增加，要扭轉必須要祭出手段與方案」，而「論質計酬」方案，第一階段將先蒐集各醫院相關資料，第二階段會根據相關指標改善程度，給予做得好或是進步醫院獎勵，預計明年第一季上路，先找七十家醫院執行。

和信醫院乳癌團隊召集人余本隆表示，院內推動「多專科團隊治療」多年，能依照患者的狀況，精準用藥與治療，如今成功逆轉乳癌患者的五年存活率達九成一，比台灣平均乳癌患者的五年存活率八成六、醫學中心乳癌五年存活率八成七都還要高，也希望將經驗與他院分享。