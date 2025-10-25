聽新聞
若排除癌症 國人平均延壽3.59年

聯合報／ 記者張曼蘋林琮恩／台北報導

內政部昨公布「一一三年特定死因除外簡易生命表」，國人平均壽命為八十點七七歲，其中「惡性腫瘤」對壽命影響最大，若剔除此項死因，平均壽命可提高至八十四點三六歲，增加三點五九歲。若分別排除惡性腫瘤、心臟疾病與肺炎三大死因，國人平均壽命將各自延長三點五九歲、一點五歲及一點○五歲，顯示這三類疾病是影響壽命的關鍵。

為了解各類死因對國人平均壽命的影響，內政部依據衛福部統計資料，運用前十大死因死亡人數編算「特定死因除外」壽命表，並與一般壽命比較。兩者差距愈大，代表該死因對壽命的減損愈嚴重，也反映其在國人健康上的威脅程度。

惡性腫瘤已連續四十三年高居國人十大死因首位，去年死亡人數達五萬四○三二人，占總死亡人數的百分之廿六點八三。若剔除癌症死亡個案，平均壽命可達八十四點三六歲。觀察近十年趨勢，惡性腫瘤造成的壽命損失已從一○三年的四點○四歲降至一一三年的三點五九歲，顯示醫療進步與篩檢推動，使癌症對壽命的影響略有下降。

內政部昨公布一一三年特定死因除外簡易生命表，分析衛福部資料發現「惡性腫瘤」對壽命影響最大。圖非當事人。本報資料照片
台大公衛學院教授陳秀熙指出，癌症長年居死因首位，若未能及早發現，將使患者平均壽命縮短三至五年，如能推廣篩檢、提升早期發現率，可縮短差距，若再透過健康促進，完全杜絕癌症，平均餘命可望延長達十年。他呼籲，應持續加強癌症預防與早期診斷，減少對壽命的影響。

肺炎為國人第三大死因，其死亡人數及占比均高於前一年。內政部指出，排除肺炎後的平均壽命與一般壽命差距，自一○九年起連續三年遞減，但隨著新冠疫情趨緩後，一一二年升至○點九四歲，一一三年再上升至一點○五歲，顯示肺炎影響有再度擴大的趨勢。

男性在惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病與自殺等死因上的壽命損失高於女性；相反地，女性在糖尿病、高血壓性疾病及腎臟相關疾病方面的壽命減損則高於男性。

陳秀熙指出，心血管疾病與肺炎在十大死因中緊追癌症之後，但國內在相關醫療投入仍偏少。目前除透過疫苗接種防止感染導致肺炎外，各界也正發展人工智慧輔助診斷技術，以協助早期偵測心血管疾病，預防中風與慢性惡化，減少對國人壽命的損害。

