陸設冷靜期 專家建議台灣引入分居制度

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

陸劇裡，有男女主角申請離婚被退回，須經過30天冷靜期後才能再辦，男主趁機挽回婚姻，這段情節引發討論。專家認為，與其設冷靜期，不如引入「分居制度」，在分居期間處理財產與扶養問題，若仍無法走下去再提離婚。

現代婦女基金會董事王如玄指出，台灣離婚制度已從過去的「勸合不勸離」，逐漸走向「好聚好散」。過去社會對離婚的汙名、女性經濟不自主及子女歸屬的傳統觀念，都是離婚的主要阻力；如今女性獨立意識與經濟能力提升，離婚已不再被視為失敗，而是一種自我選擇。

王如玄分析，中國大陸設置的「離婚冷靜期」雖可防止衝動離婚，但在台灣卻存在兩難，該制度對一般夫妻可促進理性思考，但對家暴受害者或急欲脫離不當婚姻者，反成為阻礙，導致冷靜期在我國法律始終未被採納。

她認為，既然社會觀念對離婚已轉為好聚好散，婚後雙方本就可隨時檢視關係，發現不適合便能和平結束，法律不必再以合約或期限約束。

台灣女人連線理事長黃淑英說，目前離婚制度最大挑戰在「一方想離、一方不願」的處理，以及弱勢配偶在婚變過程中可能受到的不公平對待；若能引入分居制度，在分居期間先釐清子女照顧、財產分配等問題，可保障雙方權益，也避免弱勢者被拋棄後陷入困境。

黃淑英說，離婚並非錯誤，重點是如何設計制度保障公平，一旦有人提離婚，應先啟動分居機制，讓雙方在冷卻期內釐清責任與權益，思考是否還能復合；若最終仍選擇分開，也能在制度上更有保障，讓離婚不再是弱勢者的傷口，而是重新開始的契機。

