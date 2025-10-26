台離婚率上升 半數婚姻撐不過8.3年

內政部統計疫情後台灣離婚對數直線上升，從2021年的4萬7887對增至2024年的5萬3469對，粗離婚率達2.28‰，創2020年以來新高，離婚率亞洲排名第二，僅次中國大陸；其中，40至44歲族群離婚人數最多，達9287人，半數夫妻的婚姻撐不過8.3年。

專家分析，離婚率升高全球皆然，也讓人們重新思考「婚姻是否仍是幸福的必要條件」。

內政部統計2024年離婚的婚齡中位數為8.3年，亦即半數夫妻撐不過8.3年；婚齡未滿5年即離婚者占33.6％，居所有婚齡層之冠；5年以上未滿10年的占23.6％居次。

精神科醫師楊聰財指出，婚齡未滿5年的離婚比率逾3成，與「多巴胺效應」有關。新婚初期的激情與浪漫通常維持1至3年，過了這段「多巴胺高峰期」後，就進入現實考驗期，必須面對買房、育兒、經濟與家庭責任等壓力，加上雙方心理成熟速度不同、對未來期待落差太大，關係容易出現裂痕。

他強調，婚後1至3年雖看似蜜月期，其實也是決定婚姻能否長久的關鍵期。

張老師基金會桃園分事務所心理師陳柏翰表示，過去許多人因社會期待而結婚，如年紀到了就該結婚的「鬧鐘式婚姻」，也有為了逃離原生家庭、為生子或追求物質安穩等因素結婚，往往在進入現實後，發現婚姻並不是解決人生問題的萬靈丹，反而因家庭責任而壓力倍增。

他指出，現代人離婚背後往往帶著更深的自我覺察，亦即願意面對問題、勇於止損，當婚姻無法解決個人問題時，離婚反而是重啟人生的選擇。

世新大學性別所教授羅燦煐說，世代觀念已轉變，強調個人幸福與自主，婚姻不再被視為「從一而終」的終身契約，也不必為了家庭或孩子犧牲自我。當雙方價值觀、生活目標或個性難以調和時，選擇分開反而被視為更成熟的決定。