重要水庫幾乎全滿庫 明年5月前供水穩定
雖然昨天東北季風的威力已減弱，但中央氣象署表示，未來一周仍是東北季風的天氣型態，北部偏涼、南部日夜溫差大，類似天氣型態維持到周三，周四、五北部地區溫度會稍稍回升，北部和迎風面的宜蘭、花蓮地區，降雨可能持續。
拜雨水豐沛之賜，全台重要水庫幾乎全滿，蓄水率99％以上，經濟部水利署表示，今年水庫蓄水及供水穩定度是近年來最好，明年一期稻作的農業供水將比往年更穩定，明年豐水期來臨前可望供水無虞。
氣象署說，周四北部和宜蘭氣溫短暫回到25度以上，中南部不受影響。
今明兩天降雨較昨天趨緩，但受東北季風影響，桃園以北、東半部仍然有雨，中南部要留意午後陣雨。
北部地區連日大雨，讓台灣各水庫在枯水期前先飽餐一頓，水利署副署長王藝峰表示，目前多數水庫已接近滿庫，由於冬季降雨集中在東北部、北部及東部地區，中南部地區的水庫操作會特別謹慎。
王藝峰說，今年水庫蓄水狀況及供水穩定性近年來最佳，有信心維持穩定供水至明年五月豐水期之前。
