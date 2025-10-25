台中榮總43周年院慶 嚴德發讚：「全台唯一」3度獲智慧醫院標章
台中榮總今起連2天舉辦43周年院慶國際醫學研討會，以「AI、精準、創新、國際」為主軸，共28場次、16部科，並邀11國、37名外賓參與。退輔會主委嚴德發致詞時說，中榮是全台唯一3度獲「智慧醫院全機構標章」公立醫學中心，期勉院方保持對生命的尊重與關懷，使醫療變偉大。
這場研討會以AI人工智慧為各醫療領域的核心驅動力，包含9科別、32主題與AI相關，從泌尿科的影像分析與手術輔助，到精神科的創傷後壓力症候群治療；從急診的臨床決策、腫瘤CAR-T細胞療法與AI模型，到婦癌的診斷模型等，共128名演講者與會，規模盛大。
嚴德發在台中榮總院慶致詞時說，台中榮總與麻省理工學院、輝達、宏碁及鴻海等產學界夥伴合作，推動人工智慧臨床應用。榮獲全球智慧醫院第二名，連續年入選Newsweek「全球智慧醫院」，最新晉升至全球第85名，穩居全國首位，讓世界看見台灣醫療的創新能量。
院長傅雲慶說，感謝名譽院長陳適安奠定良好基礎，台中榮總發展智慧醫療有成，AI不僅是輔助工具，更已成為醫療的重要夥伴。今年院內智慧護理團隊榮獲南丁格爾團體金獎，行政院長卓榮泰更親自頒發「智慧護理 名揚國際」匾額。再生醫療方面，台中榮總設立細胞治療GTP實驗室，是全國8家合格執行健保CAR-T細胞治療的醫學中心之一，已為22名患者完成治療，給罕病與難症患者帶來新的希望。
衛福部政務次長林靜儀、中興大學校長詹富智校長也出席中榮院慶典禮，肯定中榮肩負起守護民眾健康的重任，展現台灣醫療實力。
