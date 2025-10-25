快訊

爆非洲豬瘟「隱匿物流車去向」？衛生局依法裁罰 嘉里大榮發聲明澄清

台中榮總43周年院慶 嚴德發讚：「全台唯一」3度獲智慧醫院標章

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總今歡慶43周年院慶。圖／台中榮總提供
台中榮總今歡慶43周年院慶。圖／台中榮總提供

台中榮總今起連2天舉辦43周年院慶國際醫學研討會，以「AI、精準、創新、國際」為主軸，共28場次、16部科，並邀11國、37名外賓參與。退輔會主委嚴德發致詞時說，中榮是全台唯一3度獲「智慧醫院全機構標章」公立醫學中心，期勉院方保持對生命的尊重與關懷，使醫療變偉大。

這場研討會以AI人工智慧為各醫療領域的核心驅動力，包含9科別、32主題與AI相關，從泌尿科的影像分析與手術輔助，到精神科的創傷後壓力症候群治療；從急診的臨床決策、腫瘤CAR-T細胞療法與AI模型，到婦癌的診斷模型等，共128名演講者與會，規模盛大。

嚴德發在台中榮總院慶致詞時說，台中榮總與麻省理工學院、輝達、宏碁及鴻海等產學界夥伴合作，推動人工智慧臨床應用。榮獲全球智慧醫院第二名，連續年入選Newsweek「全球智慧醫院」，最新晉升至全球第85名，穩居全國首位，讓世界看見台灣醫療的創新能量。

院長傅雲慶說，感謝名譽院長陳適安奠定良好基礎，台中榮總發展智慧醫療有成，AI不僅是輔助工具，更已成為醫療的重要夥伴。今年院內智慧護理團隊榮獲南丁格爾團體金獎，行政院長卓榮泰更親自頒發「智慧護理 名揚國際」匾額。再生醫療方面，台中榮總設立細胞治療GTP實驗室，是全國8家合格執行健保CAR-T細胞治療的醫學中心之一，已為22名患者完成治療，給罕病與難症患者帶來新的希望。

衛福部政務次長林靜儀、中興大學校長詹富智校長也出席中榮院慶典禮，肯定中榮肩負起守護民眾健康的重任，展現台灣醫療實力。

台中榮總今歡慶43周年院慶。圖／台中榮總提供
台中榮總今歡慶43周年院慶。圖／台中榮總提供

台中榮總 醫學中心 創傷後壓力症候群 嚴德發

延伸閱讀

不卷模型參數 大陸手機廠商改卷智慧互聯生態

慶祝榮民節和43周年院慶 中榮邀請10位榮民眷藝術家展出

重現懷舊眷村辦桌宴！台中攜手王偉忠打造「聯聚一村喜事」

退役上校子女教育補助修法通過無下文 嚴德發：還在政院審閱

相關新聞

反跨退散！伴盟參加同志遊行 籲內政部立即廢除強制手術

今天為一年一度的臺灣同志遊行，因日前主辦單位一名工作人員在社群媒體發表反跨貼文，引發社群譁然。台灣伴侶權益推動聯盟今走上...

一直下雨一直滿！全台重要水庫幾乎滿庫 蓄水狀況近年冬季最讚

東北季風加上颱風外圍環流影響，北台灣下雨下不停，為水庫進來豐沛進帳，全台重要水庫幾乎全滿，蓄水率99％以上，經濟部水利署...

近15萬人不畏風雨 主辦單位重申初心「同志遊行屬於每一個人」

不畏風雨，第23屆臺灣同志遊行「超．連結——跨越標籤，理解差異」今仍吸引近15萬人參與。由於遊行前鬧出反跨爭議，主辦單位...

台灣同志遊行北市登場…近15萬人不畏風雨 他致詞多次被打斷

同志界盛事台灣同志遊行今天登場，近15萬人參與，許多民眾盛裝打扮，從門神到經典音樂劇「魔法壞女巫」角色，還有一群天使展開...

嬰兒CPR新指引出爐 別再用「兩指神功」救命

嬰兒失去呼吸心跳時，別再用「兩指神功」做CPR，美國心臟協會近日公布2025年最新急救指引，其中建議改採「單手掌壓法」或...

北市山區豪雨特報！ 北北基、宜蘭山區有局部大雨

中央氣象署發布豪雨特報，東北季風影響，今天台北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北地區（南港、汐止）及宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。