近15萬人不畏風雨 主辦單位重申初心「同志遊行屬於每一個人」

不畏風雨，第23屆臺灣同志遊行「超．連結——跨越標籤，理解差異」今仍吸引近15萬人參與。由於遊行前鬧出反跨爭議，主辦單位臺灣彩虹公民行動協會理事長戴佑勳重申，同志遊行應該是讓各種性多樣族群自在發聲的地方，從第1屆開始，同志遊行就和跨性別的朋友站在一起，「過去是這樣，現在也是如此，未來更不會改變」。

今年遊行於臺北市政府前廣場集合出發，以南北兩路線繞行東區後，回到起點。六色大隊共有將近180個團體報名，由眾多倡議不同議題的NGO、多家性別友善企業、各國團體及辦事處、各政黨及所有參與的民眾共同組成，展現多元力量。

主舞台由六位跨世代、跨領域的代表人物共同主持。集合出版社社長林寒玉（小玉）、同志諮詢熱線社工主任智偉、P!SCO 樂團跨性別吉他手 Rachel、網路創作者呱吉、嘻哈歌手芮鯊，以及變裝皇后女神下午茶，各自穿上代表性愛（紅）、力量（橙）、希望（黃）、自然（綠）、自由（藍）與藝術（紫）的服裝，向群眾傳達「LGBT+ 一個都不能少」的堅定信念。

臺灣彩虹公民行動協會理事長戴佑勳在台上致詞時表示，感謝今天願意一起站上街頭加入遊行的朋友，讓這場遊行具有意義，也為籌備過程中發生的爭議，讓部分朋友對遊行失望和受傷，表達誠摯的歉意。

他強調，臺灣同志遊行應該是讓各種性多樣族群自在發聲的地方，從第1屆開始，臺灣同志遊行就和跨性別的朋友站在一起，「過去是這樣，現在也是如此，未來更不會改變」。今年遊行主題是「超．連結——跨越標籤，理解差異」，希望真正的連結是在彼此的差異中，了解每一個人不同的生命經驗。

晚會時間，來自台灣同志諮詢熱線協會老同小組的阿 sir，經歷過同性戀會被以違反社會善良風俗為由逮捕的戒嚴時期；如今同婚通過，阿sir開始面對年邁家人長照及自己漸漸老化等問題，他說，面對超高齡社會，熱線持續宣導「你會老，我會老，關心要趁早」，希望彩虹長者在人生後半段不用再隱藏和假裝自己的性傾向。

臺灣性別平等教育協會理事翁麗淑則強調，「全面性教育」以不遺漏任何一個人為核心精神，遊行前夕的風波，讓他深信這些「只鍛鍊我們流著淚，相互擁抱彼此撫慰」。性平協會挺跨性別權益，支持免術換證，每個人都不需要額外傷害身體作為代價去實踐自己的性別認同。