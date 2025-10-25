連假收假日估國道11路段易塞 國5北向恐塞到深夜
明天是光復節連假收假日，交通部高速公路局表示，預判國道11路段容易壅塞，其中國5北向宜蘭至坪林路段，預計自上午9時、10時陸續湧現車潮，可能得到晚間10時才紓解。
高公局發布新聞稿表示，今天是光復節連續假期第2天，下午國道壅塞路段包括國1北向竹北至湖口，國6西向東草屯休息站至霧峰系統，其餘路段行車大致順暢。
高公局表示，今天上午11時28分在國5北向8公里處發生3輛小客車追撞事故，而中午12時13分在國1南向198.9公里處、下午1時15分在國1南向88公里處各發生1起追撞事故，上述事故儘管已排除，但皆導致車輛回堵，影響整體車流順暢。
截至傍晚5時，根據高公局統計，國道交通量為71.3百萬車公里，預估今天交通量為105百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.1倍。
高公局表示，預估明天國道交通量為106百萬車公里，約為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，約為平日年平均（46百萬車公里）的1.2倍。
有關明日重點壅塞路段，高公局指出，預判為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
高公局表示，建議西部國道北向用路人，南部地區在上午9時前出發，中部地區在中午12時前出發；國5北向用路人建議在上午9時前出發，以節省寶貴時間。
明天國道相關疏導措施，包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
