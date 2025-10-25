反跨退散！伴盟參加同志遊行 籲內政部立即廢除強制手術

今天為一年一度的臺灣同志遊行，因日前主辦單位一名工作人員在社群媒體發表反跨貼文，引發社群譁然。台灣伴侶權益推動聯盟今走上街頭，捍衛跨性別者的性別自主權，堅定呼籲內政部應立即「廢除強制手術」。

伴盟指出，以排斥跨性別群體為主張的國際性LGB聯盟，去年已帶著旗幟出現在同志遊行，今年更高調宣布參加。該聯盟堅持以生理性別來定義性傾向，伴盟認為，LGB聯盟的主張完全否定性別認同、無性戀的存在，更迫使雙性人必須削足適履，非常荒謬。

伴盟今也特別製作「反跨退散」標語和貼紙，提醒社會警覺此一全球反跨浪潮。唯有持續看見不同性別位置的多樣生命經驗，並認清壓迫根源在於「以生理性別為中心的性別二元體制」，社群才能團結互助。

伴盟號召志工數十人，隊伍沿路也邀請支持者加入「變更性別取消強制手術連署行動」，共同捍衛所有人的性別自主權。

演員黃尚禾也受邀加入伴盟隊伍。黃尚禾說，在紐約讀書與從事表演時，同志與跨性別權利自然存在，就像每個人都能自由做自己。但在台灣，這些權利仍必須特別爭取，尤其跨性別者更長期遭受噤聲和歧視。他強調，身分證等證件只是協助理解一個人的工具，不應成為定義性別甚至剝奪身體自主權的藉口，「每個人都應擁有包含身分證與身體的自主權。」