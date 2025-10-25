台灣同志遊行北市登場…近15萬人不畏風雨 他致詞多次被打斷

同志界盛事台灣同志遊行今天登場，近15萬人參與，許多民眾盛裝打扮，從門神到經典音樂劇「魔法壞女巫」角色，還有一群天使展開翅膀，爭奇鬥豔讓人目不暇給，歡呼聲連連。

一年一度台灣同志遊行今天在北市府前登場，今年主題「超．連結－跨越標籤，理解差異」，呼籲社會不只停留於網路點擊與表層互動，而要真正理解彼此差異。

如同往年同志遊行，今年有約110個攤位組成彩虹市集，攤位琳瑯滿目的活動吸引民眾目光，使得遊行還沒開始，大批人潮就已經擠滿北市府前廣場。

但過程中發生小插曲，在台下跨性別團體高喊「挺跨、挺巴、挺性權」的抗議聲中，台灣彩虹公民行動協會理事長戴佑勳致詞多次被打斷，他立刻向每個人致歉，了解籌備過程中發生的爭議，讓許多人對遊行感到失望與受傷。

戴佑勳說，台灣同志遊行一直以來，都是讓所有支持性別與性傾向多樣性的人，都能自在展現、自由發聲的地方。

「我們不會排除任何性多樣社群的夥伴，也不會背棄任何人，過去如此，現在如此，未來也會繼續如此。」戴佑勳強調，期盼所有支持性別多樣的人都能安心走上街頭，讓今年遊行的主題──「超．連結：跨越標籤，理解差異」的核心理念得以實踐。

受邀擔任今年台灣同志遊行彩虹大使、歌手鄭宜農在隊伍出發前登台表演，一開口就先帶來「如果你也想起來」這首歌，是台灣少見的女同志愛情題材劇集「第一次遇見花香的那刻」主題曲。

看著不穩定的天氣，鄭宜農說，今天帶著各式各樣祝福前來，很開心還是看到這麼多人，希望所有人都能感受到自在、安全與被包容，一路開心玩到晚上。接著她唱起台語歌「牽我」，用音樂描繪她心中最好的關係，人生總會有沒有光亮的時刻，因為曾一起走過，所以知道，「有那樣的一隻一直牽著我們的手，正是最好的關係。」

遊行隊伍中，許多民眾粉黛登場、花枝招展，有民眾打扮成美國經典音樂劇「魔法壞女巫」兩大主角，這齣音樂劇以女巫角度出發探索善與惡的定義，呼應今年遊行主題。

Tim則是和朋友一起穿上巨大天使翅膀，在人群中格外醒目。Tim說，他們花了快2週時間手工打造翅膀，盼能傳遞「希望」；儘管台灣在亞洲已經算是很進步，但仍有些人想法保守，甚至經由別人說法而對LGBT+族群誤解，「就算不喜歡我們也沒關係」，應該要先了解，而不是聽信別人說法。

鹿軍則打扮成門神，因為他認為同志遊行多年來，還是有很多的偏見，所以要不斷嘗試消弭這些偏見的存在，因為台灣不需要太多的歧視，今天特地打扮成門神，盼守護所有人，無論任何身份，都可以自在的做自己。

今天遊行活動約在下午6時結束，主辦單位表示，連日濕冷的雨勢，無法阻擋彩虹的熱情，現場仍有近15萬參與者不畏風雨，以堅定的腳步前進。