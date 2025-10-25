光復節連假收假日估湧北返車潮 國道客運空位逾5成

明天是光復節連假收假日，公路局預估，省道主要幹道、銜接國道路段有北返車潮，包括台61線北向竹南路段等路段，並公布明天西、東部國道客運仍有逾5成、7成空位。

交通部公路局發布新聞稿表示，今天是光復節3天連假的第2天，上半天僅部分路段壅塞或車多，包含台65線土城路段至國3路段、台74線大里至霧峰路段、台18線中埔路段、台21線九龍口至日月潭遊客中心路段、台61線鳳山溪橋路段至竹港大橋路段、台86線關廟路段等，其他省道交通情況大致良好。

公路局表示，預估明天省道主要幹道、銜接國道路段將有北返車潮，包含省道主要幹道（台61線北向竹南路段、中彰大橋北向路段、台1線北向水底寮路段）。

其他還有銜接國道快速公路（北部台64線東向銜接國3中和交流道、台65線南向接國3土城交流道；中部台74線西向銜接國3霧峰交流道；南部台18線西向銜接國3中埔交流道、台86線西向仁德系統及歸仁交流道、台88線西向鳳山至五甲路段）。

公路局表示，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，建議用路人多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊，避開壅塞路段及時段。

為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路局指出，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業，依據目前預售情形，明天西部國道客運尚有54.5%空位，東部國道客運尚有74.8%空位。