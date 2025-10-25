快訊

川普訪亞洲專機上談中國犯台後果 「這麼做對他們非常危險」

漏網鏡頭？大陸紀念台灣光復大會 王滬寧主動喊「他」上台寒暄

北市公車司機飆罵老人、關門夾手？ 指南客運釋出影片還原真相

光復節連假收假日估湧北返車潮 國道客運空位逾5成

中央社／ 台北25日電

明天是光復節連假收假日，公路局預估，省道主要幹道、銜接國道路段有北返車潮，包括台61線北向竹南路段等路段，並公布明天西、東部國道客運仍有逾5成、7成空位。

交通部公路局發布新聞稿表示，今天是光復節3天連假的第2天，上半天僅部分路段壅塞或車多，包含台65線土城路段至國3路段、台74線大里至霧峰路段、台18線中埔路段、台21線九龍口至日月潭遊客中心路段、台61線鳳山溪橋路段至竹港大橋路段、台86線關廟路段等，其他省道交通情況大致良好。

公路局表示，預估明天省道主要幹道、銜接國道路段將有北返車潮，包含省道主要幹道（台61線北向竹南路段、中彰大橋北向路段、台1線北向水底寮路段）。

其他還有銜接國道快速公路（北部台64線東向銜接國3中和交流道、台65線南向接國3土城交流道；中部台74線西向銜接國3霧峰交流道；南部台18線西向銜接國3中埔交流道、台86線西向仁德系統及歸仁交流道、台88線西向鳳山至五甲路段）。

公路局表示，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，建議用路人多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊，避開壅塞路段及時段。

為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路局指出，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業，依據目前預售情形，明天西部國道客運尚有54.5%空位，東部國道客運尚有74.8%空位。

國道客運 土城 客運業

延伸閱讀

連假小琉球萬人登島 36歲男潛客不明原因溺水救上岸OHCA

影／幫賴清德尋根 館長啟程赴陸12天 將參與光復節活動

嘉義火雞肉飯熱爆 光復節連假人潮湧現排隊盛況成城市日常

連假轉涼 部桃新屋分院醫師：流感季來襲3警訊防重症

相關新聞

一直下雨一直滿！全台重要水庫幾乎滿庫 蓄水狀況近年冬季最讚

東北季風加上颱風外圍環流影響，北台灣下雨下不停，為水庫進來豐沛進帳，全台重要水庫幾乎全滿，蓄水率99％以上，經濟部水利署...

連假出國旅遊有時差…2好物騙過大腦強制入眠：在哪都能睡好

光復連假許多人選擇出國遊玩，若是到與台灣不同時區的地方，最需要克服的就是時差。時差沒調好，身體得不到充分的休息，不論在哪都無法好好享受。

為什麼會認床？研究揭「首夜效應」：大腦啟動半邊警戒模式

出門在外，有些人可以快速睡著，有些人卻會「認床」，輾轉難眠、睡得不安穩。營養師表示，這種現象是因為睡在新的地方時，大腦會進入「半警戒模式」，才會難以入睡。

北台灣降雨持續「東北季風明再增強」 下周四才可望放晴

今天台灣附近的東北季風的風力強度已經有稍微減弱了，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，但是水氣還是偏多一些，北部和迎...

嬰兒CPR新指引出爐 別再用「兩指神功」救命

嬰兒失去呼吸心跳時，別再用「兩指神功」做CPR，美國心臟協會近日公布2025年最新急救指引，其中建議改採「單手掌壓法」或...

北市山區豪雨特報！ 北北基、宜蘭山區有局部大雨

中央氣象署發布豪雨特報，東北季風影響，今天台北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北地區（南港、汐止）及宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。