去除腫瘤死因平均餘命延3.59年 台大專家：全面阻絕癌症可延10年

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院教授陳秀熙表示，癌症除影響民眾平均餘命外，疾病負擔占比也是首位，健保每年花費1千5百億元，用於癌症治療及藥費，若能透過提升民眾健康識能，杜絕癌症發生，有助提升餘命達10年。本報資料照片
台大公衛學院教授陳秀熙表示,癌症除影響民眾平均餘命外,疾病負擔占比也是首位,健保每年花費1千5百億元,用於癌症治療及藥費,若能透過提升民眾健康識能,杜絕癌症發生,有助提升餘命達10年。本報資料照片

內政部公布113年民眾平均壽命為80.77歲，若剔除最大宗死因惡性腫瘤，平均壽命可提高3.59歲，達84.36歲；去除心臟病及肺炎，也可提升平均餘命分別達1.5、1.05歲。對此，台大公衛學院教授陳秀熙表示，癌症除影響民眾平均餘命外，疾病負擔占比也是首位，健保每年花費1千5百億元，用於癌症治療及藥費，若能透過提升民眾健康識能，杜絕癌症發生，有助提升餘命達10年。

陳秀熙表示，癌症始終位於十大死因首位，若未能早期發現，各癌別癌症，分別會讓病人平均壽命減少3至5年不等，因此內政部統計結果才會呈現，去除癌症死因，民眾壽命延長時間，落在3到5年區間，這表示藉由用健康促進，幫助民眾及醫療端，早期發現癌症跡象，並加以治療，可延長平均餘命3至5年。

癌症防治為賴清德總統健康台灣重要政策，而目前國內癌症防治，關注早期發現、早期治療，設法避免病情惡化為末期癌症，釀成病人死亡。陳秀熙強調，若能再著力於預防醫學，改變民眾健康識能，從早期發現往前推進為「完全阻擋癌症發生」，可再延長3到5年平均餘命，加上早期發現延長的3到5年餘命，合計可延長平均餘命達7至10年，為此，包括台灣在內，全球都應強化健康促進。

心血管、肺炎兩項疾病，在為10大死因中，排行僅次於癌症。陳秀熙表示，國內醫療投資，在心血管疾病，及常為其他疾病併發症的「肺炎」，投資較少，僅透過疫苗接種，避免傳染病併發肺炎，為此，各界正努力發展人工智慧工具，可幫助早期偵測、發現心血管疾病，降低疾病惡化，發生中風風險，漸少餘命損失，而智慧醫療也能應用在衛教領域，幫助民眾，提升各項疾病的健康識能。

癌症防治 肺炎 陳秀熙

