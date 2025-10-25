嬰兒CPR新指引出爐 別再用「兩指神功」救命

嬰兒失去呼吸心跳時，別再用「兩指神功」做CPR，美國心臟協會近日公布2025年最新急救指引，其中建議改採「單手掌壓法」或「雙拇指環抱胸廓法」，可有效提升急救成功率。

心肺復甦術（CPR）救命關鍵再升級，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰今天接受媒體電話訪問指出，救命科學正以前所未有的速度演進，美國心臟協會（American Heart Association, AHA）最近剛發布的2025年最新急救指引，顛覆過去急救常識。

以往嬰兒CPR使用「兩指神功」正式走入歷史。吳昌騰表示，過去幾10年來，教導嬰兒CPR時最經典的畫面，就是施救者用兩根手指按壓嬰兒胸骨，新版改為建議採「單手掌壓法」或「雙拇指環抱胸廓法」，實證顯示更能提升嬰幼兒的急救成功率。

吳昌騰解釋，最新模擬研究顯示，新的2種方法比傳統兩指法更容易達到足夠的按壓深度。還有前瞻性登錄研究發現，當施救者使用傳統兩指法時，其所有胸部按壓部分均不符合AHA指引要求，這個驚人的數據，是淘汰舊方法、全面改採新方法最強而有力的理由。

另一項重大更新則是針對異物哽塞，吳昌騰指出，過去教導民眾直接對腹部快速推壓，也就是哈姆立克法，如今新版AHA建議「先進行5次背部拍擊，再做5次腹部推壓」，研究顯示此順序能更有效清除呼吸道異物。

吳昌騰說明新的急救原則，無論對象是成人、兒童或嬰兒，處理有意識的哽噎患者時，永遠從背部拍擊開始；對於有意識的成人與兒童，若發生嚴重哽噎，應重複「5次背部拍擊」與「5次腹部快速推壓」的循環。

不過絕不可對嬰兒實施腹部推壓，吳昌騰強調，指引中特別提醒，應採「5次背部拍擊」加上「5次胸部推壓」的方式，以免造成內臟損傷。

吳昌騰表示，以長庚醫院為例，每年約有36起嬰幼兒心肺停止案例，多數在送醫前已失去呼吸心跳。新指引出爐後，基層醫師、保母與一般民眾都應儘快更新救命術知識，各級CPR教學課程也會將新制融入實務教學。

新指引同時對女性患者使用AED（自動體外去顫器），提出更人性化的建議，只要確保電擊貼片能直接貼在皮膚上、不要黏在衣物上即可。吳昌騰指出，過去施救教學常會要求移除衣物甚至內衣，讓貼片能完全貼在皮膚上，但在實際情況下，這樣的動作不僅造成尷尬與猶豫，也可能延誤寶貴的電擊時機。