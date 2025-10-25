一直下雨一直滿！全台重要水庫幾乎滿庫 蓄水狀況近年冬季最讚

東北季風加上颱風外圍環流影響，北台灣下雨下不停，為水庫進來豐沛進帳，全台重要水庫幾乎全滿，蓄水率99％以上，經濟部水利署表示，今年水庫蓄水狀況及供水穩定度是近年最好的一年，明年一期稻作的農業供水將比往年更為穩定，明年豐水期來臨前可望供水無虞。

北部地區連日大雨，新店甚至發生擋土牆土石滑落災情，連日降雨讓台灣各地區水庫在枯水期前先飽餐一頓，水利署副署長王藝峰表示，颱風季後正積極蓄水，目前台灣大多數水庫已接近滿庫，僅有少部分水庫尚待最終操作以達滿庫；由於冬季降雨主要集中在台灣東北部、北部及東部地區，因此中南部地區的水庫操作會特別謹慎。

根據水利署水庫水情統計，至25日中午止，北部重要水庫石門、寶山、寶山二等水庫蓄水率超過96％，翡翠水庫水率86％，王藝峰解釋，翡翠水庫在防颱期間預留庫容、支援新北市用水及發電放水，致蓄水率低於其他水庫，但北部地區冬天就會進入東北季風時期，降雨豐沛，預期翡翠水庫蓄水率還會再提升。

中部重要水庫：鯉魚潭（95％）、德基（95％、日月潭（90％）；南部重要水庫：湖山（95％）、曾文（94％）等，近乎滿庫；另，烏山頭水庫（72％）稍低。

王藝峰表示，今年水庫蓄水狀況及供水穩定性是近年來最佳，預期明年一期稻作的農業用水供應，將比往年更為充裕，水利署有信心維持穩定供水至明年5月豐水期之前。