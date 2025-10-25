快訊

確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

中華郵政推廣未來郵件 思考跨業合作新方向

中央社／ 台北25日電

中華郵政開辦未來郵件服務將滿13年，民眾能在結婚、生子、畢業等階段寄信給未來自己或親友。中華郵政說，除將持續推廣，跨業合作也是思考方向，另研究是否將這類郵件集中放。

中華郵政表示，未來郵件自民國101年11月15日開辦以來，以「時空膠囊」概念，陪伴民眾將對未來的期許、祝福與回憶妥善收藏，並在指定時間送達收件人手中，而全國指定收寄郵局共54處，指定交寄期限最短15日，最長不逾30年。

中華郵政當初規劃未來郵件指定收寄郵局也有特別考量，郵務處副處長王世文接受中央社訪問時表示，主要考量人口稠密、鄰近大學。他提到，剛升上大學或即將畢業的學生將面臨人生重要階段，或許可透過未來郵件寫下對自身的期許，並在數年後驗證。

根據中華郵政統計，截至10月17日止，至今已收寄1.8萬多件未來郵件，目前還有約1900多件存放中。王世文坦言，在資訊化時代，民眾追求「快」文化，反而少了一些感性元素，也讓未來郵件推行時遇到一些阻力。

王世文表示，既有持續在校園推廣方向將維持不變，並期盼能多與學生交流，「我們在很多學校有設郵局，希望讓他們多了解這個業務，能不能創造營收是另外一回事，更希望能打進學生的心。」

除了鎖定學生族群，王世文透露，也會朝其他面向推廣未來郵件，像是夫妻在結婚時可以寫下對未來生涯的規劃，或在醫院迎接新生命時，也可以將這份喜悅延續至20年後，讓小孩未來可以回味父母當時的感動。

王世文表示，病患也可以將內心想法，透過未來郵件傳達給親人。

至於未來是否會考慮像是與婚宴業者、醫院跨業合作，王世文表示，將是思考方向，但目前還沒有完整規劃。

另外，現行未來郵件收寄後，後續由23間保管與寄送郵局收存，通常系統會在民眾指定寄件日期的7天前發送提醒通知。

王世文表示，正在評估是否將未來郵件集中存放，但因目前執行上已非常穩定，待後續有完整規劃後，會再與各郵局溝通，蒐集相關意見，不過首要考量是不能影響寄送未來郵件民眾的權益。

郵件 郵局 中華郵政

延伸閱讀

提升垃圾減量意識 蘇黎世車站成為舊物維修據點

普發現金「全台3偏鄉」明起登記 花蓮光復鄉郵局假日加班服務

普發現金分5大管道！11月5日開放預登記 最快11月12日入帳

再投入電動三輪機車！中華郵政力拚2040年前郵務車輛全面電動化

相關新聞

一直下雨一直滿！全台重要水庫幾乎滿庫 蓄水狀況近年冬季最讚

東北季風加上颱風外圍環流影響，北台灣下雨下不停，為水庫進來豐沛進帳，全台重要水庫幾乎全滿，蓄水率99％以上，經濟部水利署...

連假出國旅遊有時差…2好物騙過大腦強制入眠：在哪都能睡好

光復連假許多人選擇出國遊玩，若是到與台灣不同時區的地方，最需要克服的就是時差。時差沒調好，身體得不到充分的休息，不論在哪都無法好好享受。

為什麼會認床？研究揭「首夜效應」：大腦啟動半邊警戒模式

出門在外，有些人可以快速睡著，有些人卻會「認床」，輾轉難眠、睡得不安穩。營養師表示，這種現象是因為睡在新的地方時，大腦會進入「半警戒模式」，才會難以入睡。

北台灣降雨持續「東北季風明再增強」 下周四才可望放晴

今天台灣附近的東北季風的風力強度已經有稍微減弱了，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，但是水氣還是偏多一些，北部和迎...

中華郵政推上門收件 擬祭大宗折扣優惠3%至6%

中華郵政今年將「上門收件」服務整合至EZPost系統，讓民眾或企業可在網站和APP預約。中華郵政說，目標明年服務量增逾5...

多圖／2025同志遊行登場！面對社群輿論極化 訴求跨越標籤理解差異

2025年第23屆臺灣同志遊行下午於台北市政府前廣場出發，今年以「超・連結——跨越標籤，理解差異」為主題，呼籲社會不只停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。